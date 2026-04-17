عودة النازحين اللبنانيين إلى ديارهم بعد سريان وقف إطلاق النار

بدأت عشرات الآلاف من العائلات اللبنانية النازحة رحلة العودة إلى منازلها في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. فيما تكشف آثار الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية، تبدأ جهود إعادة التأهيل وسط تفاؤل حذر.

مع بزوغ فجر الجمعة، ودخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ، انطلقت موجة واسعة من العودة لعشرات الآلاف من النازحين ال لبنان يين باتجاه منازلهم في الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى وبلدات الجنوب. وبينما سادت مظاهر ابتهاج شعبي ممزوجة بالحذر، عقب التصعيد الدموي الأخير، شهدت المناطق الواقعة شمالي العاصمة والمتجهة نحو الضاحية الجنوبية حركة عودة كثيفة، ما أدى إلى ازدحام مروري شديد عند مداخل المنطقة. الطريق الساحلي الدولي، الممتد من بيروت وجبل لبنان وصولاً إلى مدينتي صيدا وصور جنوباً، امتلأ بآلاف السيارات التي تقل عائلات عائدة إلى بلداتها، ولوح الأهالي بعلامات النصر وهم يترقبون استعادة حياتهم الطبيعية.

مع بدء سريان الهدنة، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة عشرة أيام اعتباراً من منتصف ليل الخميس-الجمعة، بدأت تتكشف حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية. لقد طالت هذه الغارات المنازل السكنية، والبنية التحتية الحيوية، والمحلات التجارية، مما ألحق خسائر فادحة بالاقتصاد المحلي. أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة صوراً مروعة للركام المتناثر في الأحياء السكنية والأسواق التجارية، شاهداً على حجم الاستهداف الذي طال البنية الاقتصادية للمنطقة. وتتواصل عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض في عدد من المناطق، بينما تعمل فرق الإسعاف على نقل الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى، لا سيما أولئك الذين اختاروا البقاء في قراهم خلال فترة التصعيد. وقد باشرت الجهات الحكومية جهوداً أولية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة بشدة، وبالأخص شبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى العمل على فتح الطرق وتأمينها لتسهيل حركة المواطنين في هذه المنطقة التي تعتبر شرياناً حيوياً يربط القرى والبلدات المجاورة.

لم تخلُ الساعة الأخيرة قبل سريان اتفاق الهدنة من التصعيد الحاد، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على بلدات جنوبية، أسفرت، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 10 مدنيين وإصابة العشرات. وفي المقابل، رد حزب الله بإطلاق أكثر من 25 صاروخاً وثلاث طائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال ساعة واحدة، مما أدى إلى إصابة 6 إسرائيليين، بينهم حالة خطيرة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية. وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن الحصيلة الإجمالية للإصابات في صفوف مواطنيها، مشيرة إلى تسجيل 7834 إصابة منذ اندلاع المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية ضد حزب الله، وضمن إطار الحرب الأوسع نطاقاً مع إيران.

يمثل هذا الدخول في فترة الهدنة بداية مرحلة جديدة تتطلب جهوداً مضنية لإعادة بناء ما تم تدميره، وتجاوز آثار الصراع، واستعادة الحياة الطبيعية للمواطنين الذين عانوا طويلاً من ويلات الحرب.





وقف إطلاق النار عودة النازحين لبنان الضاحية الجنوبية الجنوب اللبناني

