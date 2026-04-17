عودة النازحين الجنوبيين إلى ديارهم رغم اختناقات مرورية وتحذيرات إسرائيلية

عشرات الآلاف من النازحين اللبنانيين بدأوا بالعودة إلى مناطقهم الجنوبية بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط ازدحام مروري خانق وتحذيرات إسرائيلية من التوجه جنوب نهر الليطاني.

بدأت أعداد كبيرة من النازحين ال لبنان يين، فجر الجمعة، بالعودة إلى ضاحية بيروت والقرى والبلدات الواقعة جنوبي البلاد، وذلك عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار . وقد رصد مراسل الأناضول حركة عودة مكثفة لعشرات الآلاف من النازحين، بدءًا من مناطق شمالي بيروت وصولاً إلى ضاحيتها الجنوبية، حيث شهدت الطرقات المؤدية إلى المنطقة ازدحامًا مروريًا خانقًا.

كما لوحظت كثافة مرورية عالية على الطرقات الممتدة من بيروت وجبل لبنان باتجاه المناطق الجنوبية، وبشكل خاص على الطريق الساحلي الذي يؤدي إلى مدينتي صيدا وصور. وقد امتدت طوابير السيارات المتجهة إلى مدينة صور من جسر القاسمية، الذي يربط بين منطقتي جنوب وشمال نهر الليطاني، حتى بلدة عدلون في قضاء صيدا بمحافظة الجنوب. وكان هناك اختناق مروري شديد ومتواصل منذ ساعات الصباح الباكر.

في هذه الأثناء، انتشرت عناصر الجيش اللبناني في المنطقة لتنظيم حركة السير، كما بدأت البلديات جهودًا لإعادة تأهيل الطرقات، بالتزامن مع عمليات الترميم الجزئي لجسر القاسمية، الذي تعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي للمرة الثانية يوم الخميس. هذا الجسر يمثل آخر ممر يربط قضاء صيدا بالمناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وبذلك يرتفع عدد الجسور المدمرة التي تربط شمال وجنوب نهر الليطاني إلى ثمانية جسور منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الثاني من مارس الماضي.

وفي سياق متصل، يجري العمل على تجهيز معبر إضافي عبر الجسر القديم المعروف باسم جسر الكنايات، بالإضافة إلى تزويد المنطقة بعبّارات مؤقتة عبر نهر الليطاني لتسهيل عبور المواطنين.

من جهة أخرى، دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى التريث في العودة إلى المناطق الجنوبية، نظرًا لتسجيل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي شملت اعتداءات وقصفًا إسرائيليًا متقطعًا على عدد من القرى. وأكدت القيادة في بيان لها على ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، لا سيما خلال ساعات الليل، وتجنب الاقتراب من المناطق الخطرة، مشيرة إلى استمرارها في متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المدنيين.

وفي السياق ذاته، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا للمواطنين اللبنانيين من التوجه إلى المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني. وقد صرح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان أن الجيش، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يواصل تمركزه في مواقعه في جنوب لبنان لمواجهة ما وصفه بـ 'النشاطات المستمرة لحزب الله'. وأضاف أن 'حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، وحتى إشعار آخر، يُطلب منكم عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني'.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل الخميس/الجمعة بالتوقيت المحلي للبلدين، ولمدة عشرة أيام. وفي مساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار في لبنان لمدة عشرة أيام يبدأ من منتصف ليل الخميس/الجمعة بتوقيت تل أبيب وبيروت.

ومنذ الثاني من مارس الماضي، شنت إسرائيل عدوانًا على لبنان أسفر عن سقوط 2196 قتيلًا و7185 جريحًا، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقًا لأحدث المعطيات الرسمية. وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة التي اندلعت بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي. وكان الرئيس جوزيف عون قد أعلن في التاسع من مارس الماضي عن مبادرة تتضمن هدنة توقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، وتقديم دعم لوجستي ضروري للجيش اللبناني، ومصادرة سلاح حزب الله، وهو ما يرفضه الحزب.





لبنان جنوب لبنان عودة النازحين وقف إطلاق النار الجيش اللبناني الجيش الإسرائيلي بيروت جبل لبنان صيدا صور نهر الليطاني اتفاق وقف النار

United States Latest News, United States Headlines