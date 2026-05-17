عودة حاملة الطائرات جيرالد فورد واعتقال قيادي إرهابي في إطار استراتيجية الأمن القومي الأمريكي

تفاصيل عودة أكبر حاملة طائرات أميركية إلى قاعدتها في فرجينيا بعد أطول مهمة انتشار منذ حرب فيتنام، تزامناً مع اعتقال محمد باقر السعدي المتهم بتنظيم عمليات إرهابية عالمية.

شهدت قاعدة نورفولك البحرية في ولاية فرجينيا حدثا عسكريا بارزا بعودة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد ، والتي تعد أكبر حاملة طائرات في العالم، إلى موطنها بعد رحلة انتشار طويلة وشاقة استمرت لمدة ثلاثمائة وستة وعشرين يوما.

وقد كان وزير الدفاع بيت هيغسيث في استقبال السفينة، مؤكدا على الدور الحيوي الذي لعبته هذه المجموعة القتالية في تعزيز الردع الأمريكي في مناطق التوتر العالمية. وتعتبر هذه الفترة هي الأطول التي تقضيها مجموعة حاملة طائرات أميركية في مهمة خارجية منذ انتهاء حرب فيتنام، مما يعكس حجم الضغوطات العسكرية والسياسية التي واجهتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، خاصة مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط والمواجهات غير المباشرة مع إيران التي تطلبت وجودا عسكريا مكثفا لضمان استقرار الممرات المائية وحماية المصالح الاستراتيجية.

ولم تقتصر مهام جيرالد فورد على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل امتد نشاطها ليشمل منطقة البحر الكاريبي، حيث نفذت عمليات دقيقة استهدفت قوارب تهريب المخدرات التي تهدد الأمن القومي الأمريكي. كما لعبت دورا محوريا في اعتراض ناقلات النفط التي تخالف العقوبات الدولية، وساهمت في جهود استراتيجية تهدف إلى الضغط على النظام الفنزويلي بقيادة نيكولاس مادورو.

وبالرغم من النجاحات العملياتية، لم تخلُ الرحلة من التحديات الداخلية والمخاطر، حيث تعرضت الحاملة لحادث حريق في غرفة غسيل الملابس في الثاني عشر من مارس، وهو الحادث الذي أدى إلى إصابة بحارين وتسبب في أضرار مادية جسيمة شملت تدمير نحو مائة سرير، مما سلط الضوء على المخاطر التشغيلية والضغوط النفسية والجسدية التي تلازم أطقم العمل خلال فترات الانتشار الطويلة في عرض البحر بعيدا عن ذويهم. وفي سياق متصل بملف مكافحة الإرهاب والأمن القومي، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن عملية نوعية تمثلت في اعتقال المواطن الأمريكي من أصل عراقي، محمد باقر السعدي.

ووصف مدير المكتب، كاش باتيل، السعدي بأنه هدف ذو قيمة عالية جدا، متهما إياه بالتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية عابرة للحدود شملت ثلاث قارات مختلفة، بما في ذلك محاولات استهداف داخل الولايات المتحدة. وقد كشفت التحقيقات عن صلات وثيقة تربط السعدي بكتائب حزب الله العراقية وبالحرس الثوري الإيراني، وتحديدا بقادة قوة القدس السابق قاسم سليماني والحالي إسماعيل قاآني.

وقد مثل السعدي أمام قاض فيدرالي في نيويورك حيث وجهت إليه ست تهم رسمية تتعلق بأنشطة إرهابية منظمة، مما يبرز التنسيق الاستخباراتي الأمريكي لضرب خلايا التأثير الإيرانية في الخارج ومنع وصول العمليات التخريبية إلى الداخل الأمريكي. تأتي هذه التطورات في وقت يتبنى فيه الرئيس دونالد ترمب استراتيجية خارجية تتسم بالشدة والوضوح، حيث تتقاطع هذه العمليات العسكرية والأمنية مع ملفات شائكة أخرى تتطلب قرارات حاسمة.

فمن جهة، يسعى ترمب إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية مع الصين من خلال اتفاقيات أولية تتعلق بالرسوم الجمركية والزراعة والطيران، ومن جهة أخرى، تبرز تهديداته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند كجزء من رؤية جيوسياسية جديدة تهدف لتوسيع النفوذ الأمريكي في الشمال. وبالتوازي مع ذلك، تخوض الولايات المتحدة صراعا داخليا محتدما حول إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، وهو صراع تحول من مجرد خلاف تقني حول الحدود الجغرافية إلى معركة حزبية شرسة تؤثر بشكل مباشر على توزيع السلطة في واشنطن ومستقبل التمثيل السياسي.

إن تداخل هذه الملفات، من عودة جيرالد فورد إلى ملاحقة الإرهابيين الدوليين وإدارة الصراعات التجارية والسياسية، يعكس حالة من الاستنفار الأمريكي الشامل لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية في آن واحد لضمان السيادة والأمن القومي





الولايات المتحدة جيرالد فورد مكافحة الإرهاب إيران الأمن القومي

