عودة آدي هوتر لتدريب آينتراخت فرانكفورت عقدًا يمتد حتى 2029

نادي آينتراخت فرانكفورت يعلن عودة المدرب آدي هوتر لتولي مهمة التدريب لفترة ثانية تمتد حتى عام 2029، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة وتحسين النتائج بعد موسم عسر.

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، المشاركة في دوري بوندسليغا، يوم الأحد عن عودة المدرب النمساوي آدي هوتر لتولي مهمة التدريب في المركز مرة ثانية، وذلك بعد توقيع عقد يمتد حتى عام 2029.

يأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من تنحي ألبرت رييرا، الذي شغل منصب المدير الفني لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر منذ توليه المنصب خلفاً لدينو توبمولر. وقد أنهى فرانكفورت الموسم الماضي في المركز الثامن في ترتيب دوري البوندسليغا، ما يعني عدم تأهيله للمشاركة في الأندية الأوروبية خلال الموسم القادم.

كانت المرة الأولى التي تولى فيها هوتر مسؤولية تدريب آينتراخت بين عامي 2018 و2021، وأثبت خلالها قدرة الفريق على المنافسة على الصعيد القاري عندما قادهم إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي في موسمه الأول، ثم إلى نهائي بطولة كأس ألمانيا في العام التالي. بعد فترة عمله في فرانكفورت شغل هوتر مناصب تدريبية في بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني ثم في موناكو الفرنسي قبل أن يترك الأخير في أكتوبر من العام الماضي.

لم يخلُ رحيله عن فرانكفورت في عام 2021 من الجدل، حيث أنهى عقده الذي كان يمتد لسنتين، إلا أن عودته الآن تجعله المدرب الثامن في تاريخ النادي الذي يحصل على فرصة ثانية لتصحيح مسار الفريق. أشاد ماركوس كروسش، عضو مجلس الإدارة المختص بالشؤون الرياضية في فرانكفورت، بأسلوب هوتر الذي يتميز بالهجوم الجريء والوضوح والانضباط، مضيفاً أن المحادثات التي جرت بين الطرفين كانت مثمرة وواثقة من القدرة المشتركة على رفع مستوى آينتراخت.

وأكد كروسش أن هوتر يمتلك معرفة مسبقة بالهيكل التنظيمي والبيئة المحيطة داخل النادي، ما يلغي الحاجة إلى فترة تأقلم طويلة. من جانبه، عبّر هوتر عن سعادته بالعودة قائلاً إن الفترة التي قضاها مع الفريق تركت أثراً كبيراً في ذهنه ولا يزال يذكّرها بامتنان، مشيراً إلى أن لديه مهمة لم تُستكمل بعد ويأمل في تحقيق طموحات جماهير النادي في المستقبل القريب.

يترقب المشجعون الآن بداية موسم جديد يحمل آمالاً كبيرة تحت إشراف المدرب الذي عُرف بقدرته على جمع اللاعبين حول فلسفة هجومية واضحة وتحقيق نتائج ملموسة في الميدان.





