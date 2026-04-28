عودة الحياة إلى سماء الخرطوم: أول رحلة دولية مباشرة بعد توقف دام ثلاث سنوات

هبوط أول رحلة دولية مباشرة في مطار الخرطوم قادمة من الكويت، تحمل على متنها أكثر من 300 مواطن سوداني، في خطوة تاريخية نحو استئناف حركة الطيران الدولية بعد توقف دام منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

شهد مطار الخرطوم الدولي اليوم الثلاثاء لحظة تاريخية بتلقيه أول رحلة دولية مباشرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد توقف دام منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في الخامس عشر من أبريل عام 2023.

الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكويتية، التي حطت على أرض المطار، حملت على متنها أكثر من ثلاثمائة مواطن سوداني عائدين إلى وطنهم، في مشهد يعكس بداية مرحلة جديدة من التواصل والانفتاح على العالم الخارجي. هذه الخطوة الهامة تأتي في ظل جهود حثيثة تبذلها الحكومة السودانية لتقديم الدعم والرعاية لمواطنيها في الخارج، واستعادة مكانة السودان كمركز إقليمي حيوي للنقل الجوي.

وصفت هذه العودة بالخطوة المحورية نحو استئناف حركة الطيران الدولية بشكل كامل، وتعكس استعداد مطار الخرطوم لاستقبال الرحلات الجوية من مختلف أنحاء العالم. الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين، أكد أن هبوط الطائرة يمثل إشارة قوية على عودة الحياة الطبيعية إلى مطار الخرطوم، ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية التي تربط السودان بدولة الكويت الشقيقة.

وأعرب زين العابدين عن خالص تقديره لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعبًا، وللخطوط الجوية الكويتية، على الدور البارز الذي لعبوه في تسهيل عودة المواطنين السودانيين، وتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال رحلتهم. وأضاف أن هذه الخطوة تمهد الطريق لفتح خط جوي مباشر ومنتظم بين الخرطوم والكويت، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الجالية السودانية العاملة في الكويت، وتنشيط حركة التجارة بين البلدين، خاصة في مجالات الصادرات السودانية من المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.

هذا التطور الإيجابي من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التبادل التجاري بين السودان والكويت، مما يعود بالنفع على كلا الشعبين. من جانبه، أشاد مدير مطار الخرطوم بالإنابة، حسن الهادي، باستقبال أول رحلة جوية دولية قادمة من الكويت، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة نحو استئناف حركة الطيران العالمي. وأكد الهادي أن المطار جاهز تمامًا لاستقبال الرحلات الدولية بعد استيفاء جميع متطلبات السلامة والأمان، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن عودة الرحلات الجوية الدولية ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين السودانيين، وتسهيل حركة السفر والتجارة، وتعزيز مكانة السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي. يذكر أن مطار الخرطوم الدولي قد شهد توقفًا كاملًا عن العمل منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مما أدى إلى شلل كبير في حركة الطيران والسفر في البلاد، نظرًا لموقع المطار الاستراتيجي وقدرته الاستيعابية الكبيرة.

وكانت أول رحلة جوية داخلية قد وصلت إلى مطار الخرطوم في الأول من فبراير الماضي، عبر طيران الخطوط الجوية السودانية 'سودانير'، مما يمثل بداية لعملية إعادة تأهيل المطار واستئناف عملياته تدريجيًا. الوضع الإنساني في السودان لا يزال صعبًا للغاية، حيث تشهد البلاد حربًا أهلية مستمرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، مما أدى إلى مجاعة ونزوح جماعي، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين.

هذه الحرب المستمرة تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين





