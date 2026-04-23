عودة الحياة إلى ملاعب كرة القدم اليمنية بعد 12 عامًا من التوقف

شهدت اليمن اليوم عودة الحياة إلى ملاعب كرة القدم بعد توقف دام 12 عامًا، مع انطلاق منافسات كأس الجمهورية اليمن ية. هذا الحدث الرياضي البارز يمثل بصيص أمل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ويعكس رغبة الشعب اليمن ي في استئناف الأنشطة الطبيعية، وعلى رأسها ال رياضة التي لطالما كانت محط اهتمام وشغف الجماهير.

الحدث لم يكن مجرد انطلاقة بطولة، بل هو رمز للتحدي والصمود، وإصرار على الحياة رغم كل الصعاب. انطلقت البطولة بإقامة أربع مباريات حماسية في مدن صنعاء والحديدة وعدن وشبوة، بمشاركة 64 فريقًا يمثلون مختلف أندية الدرجات من جميع أنحاء اليمن. هذه المشاركة الواسعة تؤكد على شعبية اللعبة ورغبة الأندية واللاعبين في التنافس الشريف وإظهار مواهبهم.

رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، أحمد صالح العيسي، أكد أن عودة المسابقات الرسمية إلى ملاعب اليمن تمثل حدثًا تاريخيًا، مشيرًا إلى أن الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد حالت دون انتظام المسابقات بشكل رسمي لسنوات طويلة. وأضاف العيسي أن الاتحاد يعمل جاهدًا على تطوير كرة القدم اليمنية وتقديم الدعم اللازم للأندية واللاعبين، بهدف الارتقاء بمستوى اللعبة وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الإقليمي والقاري.

كما أعلن عن خطط لإطلاق الدوري العام لكرة القدم مباشرة بعد انتهاء كأس الجمهورية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات للناشئين والشباب في جميع المحافظات، وذلك بهدف اكتشاف المواهب الشابة وتأهيلها للمستقبل. إن عودة كرة القدم اليمنية ليست مجرد حدث رياضي، بل هي رسالة أمل وتفاؤل للشعب اليمني، وتأكيد على أن الحياة ستعود إلى طبيعتها رغم كل التحديات. الرياضة، كما قال العيسي، ستظل نقطة التقاء ومساحة ود بين شباب الوطن، وجسرًا يعزز روح الأخوة والتسامح، ويوحد القلوب تحت راية التنافس الشريف.

هذه البطولة تمثل فرصة لتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات، وإبراز الوجه الحضاري لليمن. خلال سنوات الحرب، اقتصرت منافسات كرة القدم على نطاقات جغرافية محدودة، واقتصرت في معظمها على بطولات تنشيطية غير رسمية. هذا التوقف الطويل أثر سلبًا على مستوى اللعبة وتطورها، وأدى إلى فقدان العديد من المواهب الشابة. ولكن مع عودة الاستقرار النسبي، يأمل اليمنيون في استعادة أمجاد كرة القدم اليمنية، وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الإقليمي والدولي.

إن دعم الأندية واللاعبين وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، هي خطوات أساسية لتحقيق هذا الهدف. كما أن تعزيز التعاون بين الاتحاد اليمني لكرة القدم والأندية والجهات الحكومية، وتوفير الدعم المالي والإداري، أمر ضروري لضمان استمرار المسابقات وتنظيمها بشكل احترافي. التهدئة النسبية التي يشهدها اليمن منذ أبريل 2022، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، قد ساهمت في تهيئة الظروف لانطلاق هذه البطولة. ومع ذلك، لا يزال الوضع الأمني والسياسي في اليمن هشًا، ويتطلب جهودًا مضاعفة لتحقيق الاستقرار الدائم.

إن استمرار الحوار والتفاوض بين الأطراف المتنازعة، والعمل على تحقيق تسوية سياسية شاملة، هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب وإعادة بناء اليمن. وفي هذا السياق، فإن عودة كرة القدم اليمنية تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، وتأكيد على أن اليمنيين قادرون على تجاوز التحديات وبناء مستقبل أفضل لأجيالهم القادمة. يجب أن تدعم جميع الأطراف اليمنية هذه المبادرة الرياضية، وتعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة لإقامة المسابقات وتنظيمها بشكل ناجح.

كما يجب أن تولي الحكومة اليمنية اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية الرياضية، وتوفير الدعم اللازم للأندية واللاعبين، بهدف الارتقاء بمستوى اللعبة وتحقيق المزيد من الإنجازات. إن عودة كرة القدم اليمنية هي رسالة للعالم بأن اليمنيين مصممون على الحياة، وأنهم قادرون على بناء مستقبل مشرق رغم كل الصعاب. هذا الحدث الرياضي البارز يستحق كل الدعم والتشجيع، ويجب أن يكون بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في اليمن





