عودة ديمبيلي وحكيمي لنهائي الأبطال أمام آرسنال

باريس سان جيرمان يستعيد ثنائي هجومه عثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي قبل مواجهة آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا ببودابست. المدرب لويس إنريكي يواجه معضلة الاختيار في خط الوسط والهجوم.

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض المباراة النهائية ل دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال الإنجليزي، المقررة مساء السبت على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وشهدت تدريبات الفريق خلال الأيام الأخيرة عودة الثنائي عثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل، بعد تعافيهما من الإصابات التي أبعدتهما عن المباريات السابقة. ويمثل تعافي النجمين دفعة معنوية كبيرة للمدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي يسعى للاحتفاظ بلقب البطولة القارية بعد تتويج الموسم الماضي.

ويأتي هذا النهائي في توقيت حساس قبل أقل من أسبوعين على انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يُعد ديمبيلي وحكيمي من العناصر الأساسية في منتخبي فرنسا والمغرب على التوالي. وكان ديمبيلي قد غاب عن المباريات الأخيرة بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى، تعرض لها خلال مواجهة باريس إف سي في الدوري الفرنسي يوم 17 مايو الماضي.

أما حكيمي فقد ابتعد عن الملاعب إثر إصابة في الفخذ الأيمن، لحقت به خلال الفوز المثير على بايرن ميونخ (5-4) في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. ويواجه الجهاز الفني معضلة تكتيكية في اختيار التشكيلة الأساسية، خاصة في خط الوسط حيث يتنافس الإسباني فابيان رويس مع الشاب وارن زائير-إيمري على المقعد الأساسي، علماً أن زائير-إيمري يمكنه أيضاً شغل مركز الظهير الأيمن في حال عدم جاهزية حكيمي البدنية الكاملة.

وفي الخطوط الأمامية، تشتد المنافسة بين ديزيريه دويه وبرادلي باركولا، رغم أن دويه يبدو الأقرب لنيل ثقة المدرب بعد المستويات القوية التي قدمها في الأدوار الأخيرة من البطولة. ويخوض الفريق الباريسي المباراة النهائية بمعنويات مرتفعة بعد الأداء المميز في البطولة الأوروبية هذا الموسم، حيث نجح في تجاوز عقبات كبرى منها بوروسيا دورتموند وبرشلونة وليفربول. ويأمل المشجعون في أن يواصل الفريق تألقه ويحقق لقبه الثالث في دوري الأبطال بعد نسختي 2020 و2024.

وفي المقابل، يسعى آرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا إلى التتويج الأول في تاريخه بالمسابقة القارية. وتشير التوقعات إلى مواجهة متكافئة بين الفريقين، حيث يمتلك كل منهما نقاط قوة وضعف. ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً يزيد عن 60 ألف متفرج في ملعب بوشكاش أرينا. وتبقى المشاركة الأساسية لكل من ديمبيلي وحكيمي رهن التقييم النهائي للجهاز الطبي قبل ساعات من انطلاق المباراة، لكن كل المؤشرات تؤكد جاهزيتهما للمشاركة منذ البداية





