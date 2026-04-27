عودة أنتوني جوشوا في نزال 'The Comeback' واستضافة الرياض لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن عودة الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا في نزال 'The Comeback' أمام الألباني كريستيان برينغا في الرياض، بالإضافة إلى تنظيم كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في المملكة، حيث سيشهد الحدث مشاركة أكثر من 2000 لاعب و200 نادي من 100 دولة، مع جوائز تتجاوز 70 مليون دولار.

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن عودة الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا إلى الحلبة في نزال يحمل اسم 'The Comeback' المقرر إقامته يوم السبت 25 يوليو 2026 في العاصمة الرياض ، حيث سيواجه الملاكم الألباني كريستيان برينغا في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الوزن الثقيل.

ويأتي هذا النزال ضمن سلسلة من المواجهات التي ستُبث مباشرة حول العالم عبر منصة DAZN، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية. وقال جوشوا في تصريح له: 'لقد اتخذت بعض الوقت لإعادة ترتيب أوراقي والاستعداد للعودة، واليوم يمثل هذه الخطوة التالية في رحلاتي. أنا سعيد باتفاق العقد لعدة نزالات يبدأ في 25 يوليو في المملكة العربية السعودية، وأتطلع للعودة والمنافسة واستكمال ما بدأته. وسأثبت ذلك داخل الحلبة'.

ويدخل جوشوا هذا النزال بسجل احترافي يبلغ 28 انتصارًا مقابل 4 هزائم، منها 25 فوزًا بالضربة القاضية، وكان آخر انتصاراته قد تحقق بالضربة القاضية على الأمريكي جيك بول في ديسمبر 2025. وخلال السنوات الثماني الماضية، كان جوشوا أحد أبرز نجوم الوزن الثقيل عالميًا، حيث حقق انتصارات بارزة على الأوكراني فلاديمير كليتشكو، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والبلغاري كوبراة بوليف، والمكسيكي-الأمريكي آندي رويز جونيور، ونجح في توحيد عدة ألقاب عالمية في هذه الفئة.

كما خاض مواجهات كبرى أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني دانيال دوبوا، والكاميروني فرانسيس نغانو، وتصدر العديد من النزالات العالمية التي أقيمت في أبرز الملاعب، من بينها ملعب ويمبلي وملعب توتنهام هوتسبير في لندن. في المقابل، يدخل الملاكم الألباني كريستيان برينغا النزال بسجل قوي، حيث حقق 20 انتصارًا جميعها بالضربة القاضية مقابل خسارة واحدة فقط، في مسيرة احترافية انطلقت عام 2016.

ويخوض بهذا النزال أكبر اختبار في مسيرته حتى الآن، في أول ظهور له ضمن حدث رئيسي بهذا الحجم على المستوى الدولي. وقال برينغا: 'أنتوني جوشوا ملاكم كبير، لكنه ارتكب خطأً فادحًا باختياري كمنافس له. هذا النوع من النزالات يغيّر كل شيء في مسيرتي ومسيرته. أعلم أن فريق جوشوا يضع خططًا كبيرة لما بعد هذا النزال، كما أعلم أنهم يقلّلون من شأني، وهذا يسعدني.

سأقلب تلك الخطط وأفاجئ العالم في يوليو المقبل في المملكة العربية السعودية'. ويأتي تنظيم هذا النزال في إطار المكانة المتنامية التي باتت تحتلها العاصمة الرياض كإحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الترفيهية والرياضية، حيث نجحت المملكة في استقطاب وتنظيم العديد من النزالات العالمية البارزة في رياضة الملاكمة، بما يعزز حضورها على خارطة الفعاليات الدولية، كوجهة لتقديم تجارب استثنائية للجمهور من مختلف أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، ستشهد الرياض تنظيم كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2026، وهو حدث رياضي سنوي وإحتفال عالمي بالتنافسية والتميز في مجال الرياضات الإلكترونية. تتمحور البطولة حول 'بطولة الأندية'، التي تتميز بنظام تنافسي يجمع بين عدة ألعاب، حيث تتواجه أفضل أندية الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم للفوز بأكبر جائزة مالية في تاريخ الرياضات الإلكترونية. تجمع الأندية النقاط بناءً على أدائها في كل لعبة، ويتوج النادي الأعلى ترتيباً في نهاية البطولة بلقب 'بطل كأس العالم للأندية'.

ويساهم هذا النظام في خلق التنافس بين اللاعبين من مختلف المستويات، من الهواة إلى المحترفين، للتنافس على أضخم مسرح عالمي، مما يعزز التواصل بين الجماهير والألعاب المفضلة لديهم، ويدعم نمو مشهد الرياضات الإلكترونية العالمي بشكل دائم. ستنطلق فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2026 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس.

ويشارك فيها أكثر من 2000 لاعب محترف و200 نادي يمثلون أكثر من 100 دولة، في 25 بطولة تغطي 24 لعبة، بمجموع جوائز يتجاوز 70 مليون دولار أمريكي، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية. تتوقع البطولة حضور ملايين المتابعين سواء عبر الإنترنت أو بشكل مباشر.

ستقام فعاليات مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في بوليفارد سيتي بالرياض، حيث تجتمع بطولات الرياضات الإلكترونية، والحفلات الموسيقية الحية، وصالات الألعاب الكلاسيكية، ومقاهي الأنمي، ومسابقات الكوسبلاي، واستوديوهات صناع المحتوى، وغيرها الكثير، لتقديم تجارب حصرية واستثنائية لعشاق الألعاب. يجمع كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 تحت رايته أفضل الألعاب واللاعبين والأندية من مختلف أنحاء العالم، في أكبر إحتفال بتاريخ الرياضات الإلكترونية وثقافة الألعاب





