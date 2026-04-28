عودة الحياة إلى طهران مع استمرار الهدنة

رصدت الأناضول عودة الحياة الطبيعية إلى شوارع طهران بعد الهدنة المؤقتة التي توسطت فيها باكستان، مع انتعاش اقتصادي واجتماعي ملحوظ.

مع استمرار سريان ال هدنة التي توسطت فيها باكستان ، تشهد العاصمة ال إيران ية طهران عودة تدريجية للحياة الطبيعية التي سبقت ال حرب التي بدأت في 28 فبراير 2026 بين الولايات المتحدة و إسرائيل من جهة و إيران من جهة أخرى.

وقد رصدت كاميرات وكالة الأناضول التركية عودة الحيوية إلى شوارع المدينة، حيث تراجع الشعور بالقلق الأمني بشكل ملحوظ بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مما شجع السكان على الخروج والتفاعل مع الحياة اليومية. شهدت الأسواق والبازارات في طهران، وخاصة البازار الكبير جنوب المدينة، حركة تجارية نشطة وازدحامًا ملحوظًا، حيث توافد المواطنون لشراء احتياجاتهم وقضاء الوقت في التسوق. كما لوحظ حضور مكثف للباعة المتجولين في محيط السوق، مما يعكس عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد ليشمل الحدائق والمتنزهات التي شهدت توافد العائلات والأفراد للاستمتاع بالطقس المعتدل وقضاء أوقات فراغهم. هذا الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي يعكس تفاؤلًا حذرًا لدى السكان بعودة الاستقرار والأمن إلى البلاد. بدأت الأحداث بتصعيد عسكري متبادل، حيث ردت إيران على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية بشن هجمات مماثلة على إسرائيل وعلى ما وصفته بالمواقع والمصالح الأمريكية في دول المنطقة.

وفي الثامن من أبريل، تم التوصل إلى هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، إلا أن جولة المحادثات التي استضافتها باكستان في الحادي عشر من نفس الشهر لم تسفر عن اتفاق نهائي. وفي تطور لاحق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحادي والعشرين من أبريل تمديد الهدنة بناءً على طلب الوساطة الباكستانية، وذلك إلى حين تقديم طهران مقترحًا بشأن المفاوضات، دون تحديد إطار زمني واضح لذلك. هذا التمديد يمنح الأطراف المعنية فرصة إضافية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويضمن الاستقرار الإقليمي.

ومع ذلك، يبقى الوضع هشًا ويتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة لتحقيق تقدم ملموس نحو السلام. عودة الحياة الطبيعية في طهران هي مؤشر إيجابي، لكنها لا تعني نهاية التحديات التي تواجه المنطقة





