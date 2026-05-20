عودة تريند التيشيرت تحت الفساتين في 2026

عاد تريند ارتداء ال تيشيرت تحت ال فساتين إلى الظهور في 2026 بعد سنوات من السيطرة على ال موضة ، لكن هذه المرة بأسلوب أكثر أناقة ونضجًا. ظهر هذا ال تريند بقوة على منصات ال أزياء العالمية حيث بدأت العديد من العلامات التجارية في استخدام ال فساتين الحريرية أو ذات القصات المفتوحة مع ال تيشيرت ات القطنية البسيطة.

الفكرة الأساسية من هذا التريند هي تحويل الفساتين التي كانت تُعتبر سهرة أو جريئة إلى قطع يومية قابلة للارتداء في الصباح والمناسبات الكاجوال. هذا الأسلوب انتشر بسرعة بين المؤثرات والمشاهير لأنه يمنح الإطلالة طابعًا شبابيًا وعفويًا بدون أن تفقد أناقتها. كما أنه يناسب كثيرًا الأجواء المتغيرة والستايلات المحتشمة، خصوصًا مع الفساتين الساتان أو القطع الشفافة التي أصبحت أكثر قابلية للتنسيق بهذه الطريقة.

خبراء الموضة يرون أن عودة هذا التريند مرتبطة بحنين جيل الألفية إلى أزياء التسعينيات وبداية الألفينات، لكن مع تحديثها بخامات أفخم وقصات أكثر نظافة. والنتيجة كانت ظهور ستايل يجمع بين الراحة، البساطة، والقدرة على إعادة استخدام قطع السهرة بطرق يومية متعددة





