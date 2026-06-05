عوائد السندات الأوروبية ترتفع لأول مرة منذ مايو وتواجه تقلبات جيوسياسية، والهند تطلق حزمة حوافز لدعم الروبية

تشهد السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعًا أسبوعيًا لأول مرة منذ منتصف مايو وسط توترات جيوسياسية حول مضيق هرمز، بينما يبقي بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة دون تغيير ويطرح حوافز ضريبية لدعم الروبية وجذب تدفقات الدولار.

تشير مؤشرات السندات الحكومية في منطقة اليورو إلى توقعات بتحقيق أول ارتفاع أسبوعي لها منذ منتصف مايو، حيث ارتفعت العائدات بشكل طفيف وسط تراجع حذر للثقة في احتمالية التوصل إلى اتفاق سريع بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

هذا التطور السياسي، إلى جانب رفض حزب الله وقف إطلاق النار في لبنان، يضيف مزيدًا من الغموض على الأجواء الجيوسياسية ويؤثر على توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية. وفي هذا الإطار، انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين إلى 2.65٪، محققًا مكسبًا أسبوعيًا يقدر بـ 12 نقطة أساس، في حين استقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند 3.02٪، محققًا مكسبًا أسبوعيًا يقدر بـ 9 نقاط أساس.

كما ارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى 3.83٪، مما يوضح الفارق المتزايد بين السندات الألمانية والإيطالية الذي وصل إلى 73 نقطة أساس. تُظهر توقعات الأسواق أن سعر فائدة الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى 2.65٪ بحلول ديسمبر، ما يعكس تسعير رفعين محتملين للفائدة مع احتمال 60٪ لرفع ثالث إضافي. كما تُسعر الأسواق احتمال رفع الفائدة في الاجتماع المقبل بنسبة 90٪ يليه رفع آخر في سبتمبر.

ينتظر المستثمرون صدور تقرير التوظيف الأمريكي في وقت لاحق من الجلسة، وهو ما قد يقدم دلائل إضافية حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. في الوقت نفسه، تراجعت أسهم الأسواق الآسيوية يوم الجمعة، متأثرة بخسائر حادة في كوريا الجنوبية، بينما شهدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تراجعًا في الولايات المتحدة، ما أدى إلى أداء متباين في السوق الأمريكية.

في الهند، أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسى دون تغيير على 5.25٪، مُعلنًا عن حزمة حوافز ضريبية جديدة تهدف إلى دعم الروبية وجذب تدفقات الدولار. شملت الإجراءات إلغاء ضريبة أرباح رأس المال على حاملي السندات الحكومية من المستثمرين الأجانب، وتوسيع برامج ودائع العملات الأجنبية للهنود غير المقيمين، بالإضافة إلى تسهيلات لتقليل تكاليف التحوط. وقد أعرب محافظ البنك عن ضرورة التريث في ظل تدهور البيئة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال معتدلة.

عقب الإعلان، ارتفعت الروبية بنسبة 0.35٪ لتسجل 95.48 مقابل الدولار، وتراجعت عوائد السندات الهندية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 6.96٪، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بنحو 0.2٪، معززةً المكاسب الأولية





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