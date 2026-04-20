عنف في ملاعب باراغواي وحوادث دامية في راليات الأرجنتين وإثارة البلاي أوف الأميركي

تغطية شاملة لأبرز أحداث الأسبوع الرياضي، بدءاً من توقف قمة كرة القدم في باراغواي بسبب أعمال شغب جماهيري، مروراً بحادث رالي مأساوي في الأرجنتين، وصولاً إلى انطلاق تصفيات الدوري الأميركي لكرة السلة.

شهدت الساحة الرياضية العالمية سلسلة من الأحداث المؤسفة والمثيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تداخلت أخبار العنف الجماهيري في ملاعب كرة القدم ب باراغواي مع مآسي حوادث الراليات في الأرجنتين، بالإضافة إلى انطلاق منافسات قوية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ففي العاصمة أسونسيون، تحولت مباراة القمة بين أولمبيا ومضيفه سيرو بورتينيو إلى ساحة معركة، حيث أدت اشتباكات عنيفة بين الجماهير وقوات الشرطة إلى توقيف المباراة وإلغائها بعد مرور 29 دقيقة فقط من صافرة البداية.

بدأت الأزمة عندما تم تهريب مفرقعات نارية قوية إلى مدرجات جماهير سيرو بورتينيو، مما أدى إلى تصاعد التوترات بشكل سريع. وذكرت تقارير ميدانية أن بعض المشجعين تمكنوا من انتزاع درع أحد ضباط الشرطة والتباهي به، وهو ما دفع الأمن للرد بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما تسبب في حالات هلع واحتشاد المتفرجين داخل أرض الملعب، كما تم تسجيل إصابة ستة من أفراد الشرطة بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم حالات طعن محتملة، في حين احتجزت السلطات نحو 100 شخص. وعلى الصعيد الإداري، يتبادل الناديان الاتهامات حول المسؤولية عن تأمين الملعب، بينما يطالب نادي أولمبيا باحتساب نقاط المباراة لصالحه استناداً إلى لوائح اتحاد كرة القدم في باراغواي. وفي سياق آخر، خيم الحزن على أوساط رياضة المحركات بعد وقوع حادث مأساوي خلال رالي سودأميركانو في الأرجنتين. فقد أعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن مقتل أحد المتفرجين وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء انحراف إحدى سيارات السباق عن مسارها واصطدامها بحاجز ترابي قبل أن تنقلب وتندفع نحو منطقة الجمهور. وقد أكد الاتحاد الدولي تضامنه الكامل مع المنظمين ونادي السيارات الأرجنتيني لفتح تحقيق شامل في أسباب هذا الحادث الذي يضاف إلى سلسلة حوادث أخرى شهدتها حلبات السباق العالمية مؤخراً، لا سيما وفاة سائق السباقات يوها ميتينن في حدث منفصل. تأتي هذه الحوادث لتجدد النقاشات حول معايير السلامة والأمن المتبعة في الفعاليات الرياضية الكبرى ومدى كفايتها لحماية الأرواح سواء داخل الملاعب المغلقة أو في سباقات الرالي المفتوحة. وبعيداً عن هذه المآسي، شهدت ملاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إثارة كبيرة مع انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية البلاي أوف، حيث استهل فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، مشواره بانتصار ساحق ومريح على فينيكس صنز بنتيجة 119-84، مؤكداً استعداده الكامل للدفاع عن لقبه. وبرز النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر كأفضل مسجل للفريق بتسجيله 25 نقطة، بينما واصل فيكتور ويمبانياما تألقه بقيادة سان أنتونيو سبيرز لتحقيق فوز ثمين على بورتلاند ترايل بلايزرز بتسجيله 35 نقطة. وفي مفاجأة غير متوقعة، تمكن أورلاندو ماجيك من قلب التوقعات وإسقاط متصدر المنطقة الشرقية فريق ديترويت بيستونز، مما يؤشر على موسم تنافسي حافل بالمفاجآت والندية العالية بين أقطاب اللعبة الذين يتطلعون للوصول إلى منصات التتويج وتحقيق المجد الرياضي في البطولة الأقوى عالمياً





