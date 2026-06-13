عملية أمريكية-فنزويلية مشتركة تقتل زعيم عصابة ترين دي أراغوا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نجاح عملية عسكرية أمريكية سريعة وقاتلة نفذتها القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي بتنسيق مع السلطات الفنزويلية، وأسفرت عن مقتل زعيم عصابة ترين دي أراغua هيكتور غيريرو فلوريس، المعروف بلقب نينيو غيريرو، والذي كان فاراً من العدالة منذ 2025.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الجمعة عن نجاح عملية عسكرية أمريكية سريعة وقاتلة استهدفت القيادة الرئيسية لعصابات ترين دي أراغوا في فنزويلا ، وأسفرت عن مقتل هيكتور روستنفورد غيريرو فلوريس، الذي يلقب بـ"نينيو غيريرو" أو "الطفل المحارب".

ووصف ترامب غيريرو بأنه "الزعيم سيء السمعة" لهذه العصابة الإجرامية التي تعتبرها الولايات المتحدة من أخطر التنظيمات الإجرامية في أمريكا الجنوبية. العملية، وفقاً لترامب، نفذتها القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي "بتنسيق وثيق" مع السلطات الفنزويلية التي كانت تقودها آنذاك الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز عقب اعتقال الرئيس المنتخب نيكولás مادورو.

وقد رافق الإعلان مقطع فيديو قصير يظهر لقطة جوية لمبنى سقفه أخضر تحيط به أشجار، حيث وقع انفجار كبير خلف سحابة كثيفة من الدخان، ما يشير إلى طبيعة الهجوم الذي استهدف المبنى الذي كان غيريرو يختبئ بداخله. يبلغ غيريرو من العمر 42 عاماً، وكان فاراً من العدالة ومتوارياً عن الأنظار منذ عام 2025، بعد أن أطلقت السلطات الفنزويلية والولايات المتحدة حملات ملاحقة قوية ضده وعصابته.

وكانت عصابة ترين دي أراغوا، التي يتزعمها، مسؤولة حسب ما ورد عن "عدد لا حصر له من أعمال العنف والابتزاز وتهريب"، وقد صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية كمنظمة إجرامية دولية. وذكر المدعي العام الأمريكي في نيويورك جاي كلايتون في ذلك الوقت أن العصابة متورطة في أنشطة إجرامية منظمة تمتد عبر الحدود، بما في ذلك تجارة المخدرات والاتجار بالبشر وفرض quotes غير قانونية على السكان في مناطق نفوذها.

تأتي هذه العملية في إطار سياسة أمريكية أكثر تشدداً تجاه المليشيات والعصابات الأجنبية التي تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، لا سيما في منطقة أمريكا اللاتينية. وكانت إدارة ترامب قد属性:





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دونالد ترامب هيكتور غيريرو عصابة ترين دي أراغوا فنزويلا عملية عسكرية

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