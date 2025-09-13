عملية هجوم قطر رسالة حاسمة لفقدان حماس للحماية وتدهور موقع قطر كوسيط

قال المعلّق الإسرائيلي إيّـهود يعارّي إنّ العملية في قطر رسالة حاسمة لفقدان قادة حركة حماس للحماية، وأنه اعتبارا لموقفه كوسيط مقبول في الصراع.

إيّـهود يعارّي أشار إلى أن العملية برمتها وُجّهتَ رسالة حاسمةً بأنّ قادة حركة حماس لم يعدوا يتمتعون بأي حماية، وأنه قطّرتُ فقدت موقعها كوسيط مقبول في الصراع. وقال المعلّق في ''القناة 12'' الإّسرائيلي، إيّـهود يعارّي، إنّ الإنجاز الأبرز للهجوم الذي وقع في قطر يتمثّل في أنّ قادة حركة حماس لم يعودوا محميّين في أيّ مكان في الأوّال.

وفي مقابلة مع برنامج ''سيفان كوهين'' الخميس، أوضّح يعارّي أنّ نتائج الهجوم ما زالت غير واضحة، في ظلّعتيم شامل من القطريين وإسكات كامل لتصريحات حماس، مضيفا: ''لا نعرف حتّى الآن النتيجة، وعلينا الانتظار، كلّ ما ينشر الآن مجرد شائعات من جهات ثانوية، ولا توجد معلومات مؤكّدة''.وحول علاقات دولة الاحتلال مع دول الخليج بعد العملية، قال يعارّي إنّ العلاقات تزداد توترا مع الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام، مضيفا: ''لا الإماراتيون ولا السعوديون يكنّون ودا للقطريين، فقد فرضوا عليهم حصارا ومقاطعة لسنوات، حاليا هناك تقارب بين هذه الدول وإيران، وسارعت جميعها للتعبير عن تضامنها''. وأشار إلى أنّ زيارة ولي عهد الإمارات إلى الدوحة لم تكن ''تعبيرا عن تضامن كامل''، قائلا: ''الإماراتيون قالوا للقطريين سرا: أنتم تنقلون الصراع''. وأكد يعارّي أن ''الإماراتيين والسعوديين لا يكنّون لحماس والإخوان المسلمين الكثير من الود، وهذه أوضح سياسة رسمية لديهم''، مضيفا أن القطريين يستضيفون قيادة الحركة ويقدمون لهم دعم إعلاميا، بينما جيرانهم يرفضون ذلك. وعن جدوى العملية، قال المعلق الإسرائيلي إنها ''كان ينبغي أن تُنفذ قبل وقت طويل''، موضحا أن هناك نتيجتين رئيسيتين: ''الأولى أن قيادة حماس بأكملها في كل مكان أصبحت مضطرة لتغيير أسلوب حياتها وإخفاء تحركاتها. الثانية أن الاحتلال الإسرائيلي أوضحت أنها لم تعد تعتبر قطر وسيطا عادلا'' .





Arabi21News / 🏆 26. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

قطر حماس إسرائيل العلاقات الأمريكية المفاوضات

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين