عملية إجلاء دولية واسعة لركاب سفينة هونديوس إثر تفشي فيروس هانتا النادر

تفاصيل عملية إجلاء معقدة لنحو 100 شخص من ركاب وطاقم سفينة هونديوس السياحية من جزر الكناري الإسبانية، مع فرض حجر صحي صارم في عدة دول بعد رصد إصابات بفيروس هانتا الأنديز الخطير.

شهدت الساعات الماضية عملية إجلاء دولية معقدة وغير مسبوقة لنحو مائة شخص من الركاب وأفراد طاقم السفينة السياحية إم في هونديوس، وذلك في أعقاب رصد إصابات ب فيروس هانتا النادر على متنها.

وقد تم تنفيذ هذه العملية تحت تدابير وقائية مشددة للغاية، حيث تم نقل المسافرين الذين ينتمون إلى حوالي 23 جنسية مختلفة من جزر الكناري الإسبانية إلى بلدانهم الأصلية. وكانت البداية مع الرعايا الإسبان الذين غادروا السفينة أولا وهم يرتدون بدلات واقية أحادية الاستخدام وكمامات طبية لضمان عدم انتشار العدوى، تلاهم الرعايا الفرنسيون ومواطنون من دول أخرى في رحلات جوية منظمة ومراقبة طبيا بدقة عالية.

وصفت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا هذه العملية بأنها تحدي لوجستي وصحي كبير نظراً لطبيعة الفيروس والتدابير اللازمة للسيطرة عليه. على الصعيد الدولي، أثارت هذه الأزمة حالة من القلق والترقب، حيث أعادت للأذهان ذكريات جائحة كورونا العالمية. وفي فرنسا، أكدت وزيرة الصحة ستيفاني ريست إصابة إحدى الركاب الفرنسيات بالفيروس، مشيرة إلى أن حالتها الصحية شهدت تدهورا ملحوظا، فيما تم تسجيل 22 حالة مخالطة داخل الأراضي الفرنسية تخضع للمراقبة.

أما في الولايات المتحدة، فقد أعلن المسؤولون الصحيون عن إصابة أحد الركاب الأميركيين السبعة عشر الذين تم إجلاؤهم، ورغم أن الإصابة كانت بدون أعراض ظاهرة، إلا أنه تم نقله مباشرة إلى وحدة الاحتواء البيولوجي في جامعة نبراسكا، وهي منشأة متخصصة وممولة اتحاديا لضمان أعلى مستويات الأمان الحيوي وتقييم مخاطر نشر الفيروس. وفي هولندا، وصلت رحلة إجلاء إلى مدينة آيندهوفن شملت 26 شخصا من جنسيات مختلفة، حيث خضعوا لفحوصات طبية دقيقة بواسطة فرق الصليب الأحمر وقرر المسؤولون إخضاع الهولنديين منهم لحجر صحي منزلي لمدة ستة أسابيع كاملة.

من جانبها، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن جميع من تواجد على متن السفينة، التي انطلقت رحلتها من مدينة أوشوايا في الأرجنتين مطلع شهر أبريل، يُصنفون حاليا كمخالطين ذوي خطورة عالية، مما يتطلب خضوعهم للمراقبة الصحية الدقيقة لمدة تصل إلى 42 يوما. ويكمن خطر هذا الفيروس، وتحديدا سلالة هانتا الأنديز، في كونه سلالة نادرة تمتلك القدرة على الانتقال من إنسان إلى آخر، وتصل فترة حضانته إلى ستة أسابيع، وهو ما يجعل تتبع الحالات أمرا في غاية الصعوبة.

كما حذرت المنظمة من أن هذا الفيروس يسبب متلازمة تنفسية حادة، ولا يتوفر له حتى الآن أي لقاح أو علاج نوعي، مما يزيد من خطورته، خاصة مع تسجيل ست إصابات مؤكدة وثلاث وفيات حتى الآن. وفيما يحاول المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس طمأنة السكان في جزر الكناري، لا تزال المخاوف تسود المنطقة، خاصة مع معارضة السلطات الإقليمية لرسو السفينة في الأرخبيل خوفا من تفشي المرض.

وفي الختام، وبعد استكمال كافة عمليات الإجلاء التي شملت رحلات جوية متجهة إلى أستراليا ودول أوروبية، من المقرر أن تبحر السفينة هونديوس من ميناء غراناديا متجهة نحو المحيط الأطلسي في طريقها إلى هولندا. وتأتي هذه الأزمة في وقت سجلت فيه الأرجنتين ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة بفيروس هانتا خلال العام الماضي، حيث بلغت الوفيات 32 حالة، وهو أعلى معدل منذ عام 2018، مما يشير إلى وجود نشاط متزايد لهذا الفيروس في المناطق التي انطلقت منها الرحلة السياحية.

تظل هذه الحادثة درسا في سرعة الاستجابة الصحية الدولية وأهمية التنسيق بين الدول لمواجهة التهديدات البيولوجية النادرة التي قد تنتقل عبر وسائل النقل العالمية





