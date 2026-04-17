عملية عسكرية إسرائيلية مفاجئة في جبال لبنان الشرقية قبيل وقف إطلاق النار

في تطور لافت قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، شن الجيش ال إسرائيل ي عملية عسكرية مفاجئة مساء يوم الجمعة في عمق سلسلة جبال لبنان الشرقية بجنوب لبنان .

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوة خاصة من وحداته هبطت في المنطقة، واصفاً العملية باسم 'كريستوفيني'. هذا الاسم أثار جدلاً واسعاً، حيث أشارت تقارير إلى أنه غير معروف تاريخياً أو جغرافياً في لبنان، بل ويعتبر مسمى وهمياً مختلقاً يفتقر لوجود سجلات جغرافية، وهو ما يفسره البعض كمحاولة لـ 'أسرلة' المنطقة وتغيير معالمها الجغرافية.

العملية، التي وصفها الجيش بأنها 'عقاب'، هدفت إلى ترسيخ وجوده العملياتي في المنطقة الواقعة شرق بلدة حاصبيا وقرب قرية شويا، على سفوح جبل حرمون (جبل الشيخ)، وذلك قبل دقائق من سريان اتفاق وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام.

وقد صادق رئيس الأركان الإسرائيلي على هذه العملية، التي أشرف عليها قائد سلاح الجو وقائد القيادة الشمالية، مؤكداً استمرار جاهزية الجيش لإزالة أي تهديدات في المنطقة الممتدة بين الحدود والخط المحدد باتفاقيات وقف إطلاق النار.

يأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل مقدمة لـ 'سلام شامل' بين لبنان وإسرائيل.

في سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون على أن المفاوضات لا تعني التنازل عن الحقوق، مشدداً على استعداده لتحمل مسؤولية الخيارات المتخذة.

وفي تطور آخر، حذرت هيئة استشارية تابعة للبحرية الأمريكية من أن التهديد الناجم عن الألغام في أجزاء من مضيق هرمز غير مفهوم بشكل كامل، ودعت إلى تجنب هذه المنطقة.

وقد أفادت تقارير بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين قد يجتمعون قريباً بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وفقاً لتصريحات الرئيس الأمريكي.

على الصعيد الميداني، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن 55 قرية لبنانية أصبحت تحت سيطرة الجيش، ويُمنع على سكانها العودة إليها حالياً.

كما أكد مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى أن عبور القطع البحرية العسكرية من مضيق هرمز لا يزال محظوراً.

رحبت وزارة الخارجية الروسية باتفاق الهدنة في لبنان، معبرة عن أملها في الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات وسط تقارير مفادها أن الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب وحتى وقف إطلاق النار قد أسفرت عن مقتل حوالي 2300 شخص، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

وقد وجه الرئيس ترامب رسائل شكر لدول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، على مساعدتها، كما شكر إيران على جهودها في إزالة الألغام البحرية.

وعلى الرغم من سريان وقف إطلاق النار، أفادت أنباء بسقوط قتيل جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية على مدينة صور فجر الجمعة، قبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وقد دخل وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام حيز التنفيذ بضغط أمريكي، رغم ما وصفته المصادر اللبنانية بخروقات إسرائيلية، مع تحذير إسرائيل للبنانيين من العودة إلى جنوب لبنان.

تأتي هذه الأحداث في ظل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اعتبر أن حزب الله اليوم أضعف مما كان عليه سابقاً.

وفي المقابل، حذرت كتلة الوفاء للمقاومة من أن السلطة اللبنانية أدخلت البلاد في مرحلة خطيرة نتيجة 'الخضوع للإملاءات الأمريكية'.

وفي تصريح هام، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تحظر على تل أبيب القيام بذلك.

وتستمر الأخبار عن التوترات والأحداث في المنطقة، مع التركيز على تداعيات اتفاق وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية التي سبقته





