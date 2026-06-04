عملية عسكرية في شمال قطاع غزة: تصفية قيادات بارزة في جهاز الأمن العام

أعلنت القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة عن عملية عسكرية ليلة الخميس، أسفرت عن تصفية قيادات بارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. وأفاد الجيش الإسرائيلي أن العملية أودت بحياة الإرهابي حسن رباح حسن لباد، نائب رئيس جهاز الأمن العام، والذي كان شخصية محورية في عملية صنع القرار ووضع التوجيهات داخل الجهاز.

أعلنت القوات ال إسرائيل ية في شمال قطاع غزة عن عملية عسكرية ليلة الخميس، أسفرت عن تصفية قيادات بارزة في جهاز الأمن العام التابع ل حركة حماس . وأفاد الجيش ال إسرائيل ي أن العملية أودت بحياة الإرهابي حسن رباح حسن لباد، نائب رئيس جهاز الأمن العام ، والذي كان شخصية محورية في عملية صنع القرار ووضع التوجيهات داخل الجهاز.

كما أشار الجيش إلى تصفية الإرهابيين عاصم أمين شلاش شبير، وعبد الله عطا يونس أبو كلوب، ومحمد نعمان زكي أبو مارك، الذين كانوا مسؤولين بارزين آخرين لعبوا أدوارًا رئيسية في عمليات صنع القرار داخل الجهاز. وبحسب الجيش، تم تصفية كبار أعضاء جهاز الأمن العام بهدف إزالة أي تهديد مباشر، وذلك بعد مشاركتهم مؤخرًا في جهود إعادة بناء حركة حماس ومساعدة قيادتها في شنّ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي.

ولفت الجيش إلى أن إجراءات قد اتُخذت لحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية. وتابع الجيش أن قواته التابعة للقيادة الجنوبية لا تزال منتشرة في المنطقة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل عملياتها لإزالة أي تهديد مباشر





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