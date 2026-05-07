عملية أمنية ناجحة في جازان: القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود والتحذير من عقوبات تصل للسجن 15 عاماً

نجحت دوريات المجاهدين بجازان في ضبط مواطن نقل 8 مخالفين إثيوبيين لنظام أمن الحدود، مع التأكيد على العقوبات المغلظة التي تشمل السجن والغرامات المالية لمن يسهل دخول أو نقل المخالفين.

في إطار الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية لتعزيز منظومة الأمن الوطني وحماية الحدود من كافة أشكال التسلل والتهريب، نجحت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان في تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على مواطن سعودي كان يقوم بنقل ثمانية أشخاص من الجنسية الإثيوبية في مركبته، والذين تبين أنهم مخالفون لنظام أمن الحدود .

وقد جاءت هذه العملية نتيجة لليقظة التامة والرقابة المشددة التي تفرضها دوريات المجاهدين في مختلف النقاط الحيوية والمناطق الحدودية بمنطقة جازان، حيث تم استيقاف المركبة والتحقق من هوية الركاب، ليظهر جلياً عدم نظامية وجود هؤلاء الأشخاص داخل أراضي المملكة. وبناءً على ذلك، تم إيقاف المواطن والمخالفين الثمانية فوراً، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية بحقهم، حيث جرى تحويل المخالفين إلى جهات الاختصاص المعنية للتعامل معهم وفق الأنظمة المتبعة، قبل أن يتم نقل ملف القضية بالكامل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتوجيه الاتهام الرسمي ورفعها إلى القضاء المختص.

ومن جانب آخر، أطلق المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين تحذيراً شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه التورط في تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم، سواء كان ذلك عبر نقلهم من مكان إلى آخر، أو إيوائهم في مساكن خاصة، أو توفير أي دعم لوجستي يسهل بقاءهم داخل المملكة بطريقة غير شرعية. وأكد المتحدث أن هذه الأفعال لا تقتصر على كونها مخالفات إدارية، بل هي جرائم جسيمة ومخلة بالشرف والأمانة، وتصنف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضح أن العقوبات المقررة نظاماً في مثل هذه الحالات صارمة جداً وتهدف إلى ردع كل من يحاول المساس بأمن الوطن، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عاماً، وفرض غرامات مالية باهظة قد تبلغ مليون ريال سعودي. علاوة على ذلك، فإن النظام ينص على مصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في عملية التهريب أو السكن الذي استخدم للإيواء، بالإضافة إلى إيقاع عقوبة التشهير بالجاني في الوسائل المتاحة، وذلك ليكون عبرة لغيره من الذين قد يفكرون في خرق الأنظمة الأمنية.

وفي ختام تصريحاته، شدد المتحدث الرسمي على أهمية الدور المجتمعي في مساندة الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن المواطن والمقيم يمثلان خط الدفاع الأول عن أمن الوطن واستقراره. ودعا الجميع إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه أو رصد لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك عبر القنوات الرسمية المخصصة للبلاغات. وأوضح أن الرقم 911 مخصص لاستقبال البلاغات في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، بينما يمكن لسكان بقية مناطق المملكة التواصل عبر الرقمين 999 و996.

كما طمأن المتحدث جميع المبلّغين بأن كافة المعلومات والبيانات التي يتم تقديمها تُعامل بسرية تامة ومطلقة، ولا تترتب على المبلّغ أي مسؤولية قانونية أو تبعات، بل إن هذا التعاون يُعد واجباً وطنياً يساهم في القضاء على ظاهرة التسلل والعمل غير النظامي، مما ينعكس إيجاباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، ويضمن بقاء الحدود آمنة ومحصنة ضد كافة التهديدات





جازان أمن الحدود المجاهدين مكافحة التسلل النيابة العامة

