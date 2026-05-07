عملية بانجيا 18: ضربة دولية واسعة النطاق ضد تجارة الأدوية المزيفة والمهربة

كشفت منظمة الإنتربول عن تفاصيل عملية أمنية كبرى شملت 90 دولة، أسفرت عن اعتقال 270 شخصاً ومصادرة ملايين الأدوية غير القانونية بقيمة ملايين الدولارات.

في خطوة أمنية دولية واسعة النطاق، كشفت منظمة الشرطة الجنائية الدولية، المعروفة باسم الإنتربول ، عن نتائج مذهلة لعملية أمنية كبرى أطلقت عليها اسم بانجيا 18.

هذه العملية التي اتسمت بتنسيق رفيع المستوى، شملت تحركات ميدانية وقانونية في نحو 90 بلداً حول العالم، بهدف تفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تتاجر بالأدوية غير المشروعة والمزيفة. وقد أسفرت هذه الجهود المكثفة عن توقيف ما يقرب من 270 شخصاً من المشتبه بتورطهم في إدارة أو ترويج هذه التجارة المحظورة، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدول في مواجهة التدفقات غير القانونية للمنتجات الطبية التي تهدد حياة الملايين من البشر في مختلف القارات.

وقد أكدت المنظمة، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً لها، أن هذه العملية لم تكن مجرد حملة توقيفات، بل كانت ضربة استراتيجية لسلاسل الإمداد غير الرسمية التي تستغل الثغرات الرقابية في الأنظمة الصحية العالمية. وعلى صعيد المصادرات، أعلنت المنظمة في بيان مفصل أن عملية بانجيا 18 نجحت في ضبط ومصادرة أكثر من ستة ملايين وحدة من الأدوية غير المشروعة، والتي قدرت قيمتها المالية بنحو 15.5 مليون دولار أمريكي.

وتنوعت المنتجات المصادرة بشكل يثير القلق، حيث شملت أدوية مخصصة لعلاج اضطرابات الانتصاب، ومسكنات قوية، ومهدئات عصبية، بالإضافة إلى مضادات حيوية ومنتجات تدعي المساعدة في الإقلاع عن التدخين. وأشارت التقارير إلى أن الكثير من هذه الأدوية كانت إما مزورة بالكامل، أي أنها لا تحتوي على المادة الفعالة، أو أنها تحتوي على مواد كيميائية مجهولة المصدر قد تسبب تسمماً حاداً أو تفاعلات دوائية قاتلة.

إن خطورة هذه المنتجات تكمن في أنها تباع للمستهلكين على أنها بدائل رخيصة أو سريعة الوصول، بينما هي في الواقع أدوات للجريمة تتربح من حاجة المرضى وضعف وعيهم بالمخاطر المرتبطة بالشراء من مصادر غير موثوقة. وفي سياق تحليل هذه الظاهرة، شدد الأمين العام للإنتربول، فالديسي أوركيزا، على أن التحول الرقمي والنمو المتسارع للأسواق الإلكترونية قد وفرا بيئة خصبة للمجرمين.

وأوضح أوركيزا أن قنوات الإمداد غير الرسمية والمواقع التي تبيع الأدوية دون وصفات طبية تتيح للمهربين استهداف الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة أولئك الذين يبحثون عن علاجات ميسورة التكلفة أو حلول طبية سريعة بعيداً عن الإجراءات القانونية المعقدة. وحذر من أن العواقب الناتجة عن تناول هذه العقاقير قد تكون وخيمة للغاية، بل قد تؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة.

وأضاف أن هناك توجهاً خطيراً رصدته المنظمة يتمثل في ارتفاع كبير في ضبط الأدوية المضادة للطفيليات، وتحديداً تلك التي تُستخدم حصرياً في الطب البيطري لعلاج الحيوانات، ولكن يتم تسويقها خلسة للبشر على أنها مكملات غذائية أو علاجات بديلة لمرض السرطان. وأكد أوركيزا بصرامة أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي دليل علمي أو طبي، وهي تمثل خداعاً طبياً جسيماً يستهدف يائسين يبحثون عن أمل في الشفاء.

علاوة على ذلك، لفتت المنظمة الانتباه إلى تزايد الطلب العالمي على المنتجات الصيدلانية المرتبطة بما يسمى بأدوية الأداء ونمط الحياة، مثل المنشطات والبيبتيدات، والتي غالباً ما تُستخدم في أوساط الرياضيين أو الراغبين في تحسين مظهرهم الجسدي بطرق غير صحية. وأوضحت أن هذه المواد يتم تداولها خارج نطاق الرقابة الطبية، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد على القلب والكبد والهرمونات.

إن عملية بانجيا 18 تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مشتركة لتعزيز الرقابة على الحدود الرقمية والفيزيائية، وتطوير تشريعات صارمة تجرم ترويج الأدوية المزيفة عبر الإنترنت. وختمت المنظمة بيانها بدعوة كافة الحكومات إلى تكثيف حملات التوعية العامة لتحذير المواطنين من مخاطر اقتناء أي دواء من مصدر غير مرخص، مؤكدة أن التعاون الدولي هو السلاح الوحيد والفعال لمواجهة عصابات الجريمة المنظمة التي لا تعترف بالحدود الوطنية في سعيها لتحقيق أرباح مالية على حساب الصحة العامة للبشرية





