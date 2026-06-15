عمرو سعد يعلن عن عمل درامي جديد لموسم رمضان 2027 ويستعد لإطلاق فيلم "الغربان" التاريخي

الفنان عمرو سعد يوقع عقد بطولة دراما رمضانية 2027 مع المنتج تامر مرسي، ويستعيد حضوره القوي في الساحة الدرامية بعد مشاركته في مسلسل "إفراج" 2026، كما يجهز لإطلاق فيلمه الضخم "الغربان" الذي يدور في عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية.

أعلن الفنان المصري عمرو سعد بشكل مفاجئ عن توقيعه عقدًا لأداء الدور الرئيسي في عمل درامي جديد سيُعرض خلال موسم رمضان لعام 2027، مما يُعيد له حظًًا قويًا في الساحة الدرامية بعد قراره السابق بالابتعاد عن الدراما التلفزيونية وتغييره لاحقًا بفضل توقيعه الرسمي مع المنتج تامر مرسي .

يأتي هذا التعاقد في إطار سعي الفنان لاستعادة مكانته في المنافسة الرمضانية، ومن المتوقع أن يُشكل المشروع خطوة بارزة في مسيرته الفنية، خصوصًا مع بدء التحضيرات الأولية التي تمهّد لبدء التصوير في القريب العاجل. يعكس هذا الإجراء تجدد حماس عمرو سعد للعودة إلى الدراما التلفزيونية وتقديم محتوى يتماشى مع تطلعات الجمهور خلال شهر الصوم المبارك.

في موسم رمضان 2026، قدّم عمرو سعد عبر ماراثون الدراما الرمضانية سلسلة "إفراج" التي امتدت إلى ثلاثين حلقة، وتناولت في إطار درامي اجتماعي شعبي مجموعة من القضايا اليومية التي يواجهها المجتمع المصري. شارك في البطولة عدد من النجوم البارزين مثل تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، علاء مرسي، إلى جانب أحمد عبد الحميد، صفوة، وسارة بركة، وقد تم كتابة النص من قبل ورشة "ملوك" التي تميزت بأسلوب يمزج بين التشويق والدراما ليعكس مشكلات إنسانية متعددة.

نجحت السلسلة في جذب مشاهدين واسع النطاق، مما أكسب عمرو سعد سمعة طيبة وأظهر قدرته على اختيار أدوار ذات طابع اجتماعي يلامس واقع المتلقي. على صعيد الشاشة الكبيرة، يستعد الفنان لإطلاق فيلمه السينمائي الجديد "الغربان" الذي سيُعرض قريبًا في دور العرض، وهو عمل ضخم من حيث الإنتاج يجمع بين عناصر الأكشن والتشويق مع خلفية تاريخية. يضم طاقم التمثيل كلًا من مي عمر، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، وأحمد بدير، وتولى إخراج الفيلم المخرج ياسين حسن.

تدور أحداث الفيلم في عام 1942 خلال أروقة الحرب العالمية الثانية، حيث يُعيد إحيائه معارك وقعت في تلك الفترة، من بينها الصراعات التي خاضها القائد الألماني إرفين روميل وتطورات الحرب التي أدت إلى هزيمة ألمانيا. يُتوقع أن يلقى الفيلم صدىً واسعًا بين مختلف فئات الجمهور، نظراً لتصميمه التاريخي الدقيق وتقديمه لقصص بطولية تعكس ملامح زمانٍ مضى ولكن لا يزال يثير الاهتمام





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