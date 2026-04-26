علي الحجار يكشف عن تحسن صحته بعد اتباع نظام الدكتور ضياء العوضي.. والتقرير الطبي يؤكد الوفاة طبيعية

الفنان علي الحجار يشيد بنظام الدكتور ضياء العوضي الغذائي وتأثيره الإيجابي على صحته، بينما تؤكد السلطات الإماراتية أن الوفاة كانت بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

في مشهد مؤثر ومفاجئ، كشف الفنان المصري القدير علي الحجار عن قصة شخصية مؤثرة تربطه بالدكتور الراحل ضياء العوضي ، طبيب ال تغذية المعروف بمحتواه الرقمي الملهم.

الحجار، الذي شارك في مراسم العزاء على روح الفقيد، سرد تفاصيل تجربته مع نظام الدكتور العوضي الغذائي، وكيف أحدث هذا النظام تحولًا إيجابيًا ملحوظًا في صحته العامة. وأوضح الفنان أن رحلته مع نظام الدكتور العوضي استمرت لمدة تقارب الـ 11 شهرًا، مؤكدًا أن الالتزام بتعليماته الغذائية كان له دور فعال في تخفيف آلام مزمنة كان يعاني منها في العمود الفقري، بالإضافة إلى التغلب على مشكلة الارتجاع المريئي التي كانت تؤرقه.

وأشار إلى أن هذه الأعراض، التي كانت تعيق حياته اليومية، بدأت في التراجع التدريجي حتى كادت أن تختفي تمامًا، مما يعكس مدى فعالية النظام الغذائي الذي قدمه الدكتور العوضي. والجدير بالذكر أن الفنان علي الحجار لم يكن على علاقة شخصية مباشرة بالدكتور ضياء العوضي، بل كان يستمد معلوماته وإرشاداته الغذائية من خلال مقاطع الفيديو والمحتوى الذي كان ينشره الدكتور العوضي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكد الحجار أن تأثير الدكتور العوضي لم يقتصر على الأشخاص الذين عرفوه عن قرب، بل امتد ليشمل شريحة واسعة من المتابعين الذين استفادوا من نصائحه وتوجيهاته في مجال التغذية الصحية. وأعرب الفنان عن تقديره العميق للدكتور العوضي، مشيدًا بجهوده في نشر الوعي بأهمية التغذية السليمة وتأثيرها على الصحة العامة. واختتم حديثه بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، مؤكدًا أن أثره الطيب سيبقى خالدًا في قلوب الكثيرين.

هذه الشهادة من فنان مرموق كعلي الحجار، تعكس مدى الثقة التي كان يحظى بها الدكتور ضياء العوضي، وكيف استطاع أن يلمس حياة الكثيرين من خلال محتواه الهادف والمؤثر. إنها قصة ملهمة تؤكد على قوة المعرفة وأثرها في تحسين جودة الحياة. وفي سياق متصل، أنهت السلطات الإماراتية الجدل والتكهنات التي أثيرت حول وفاة الدكتور ضياء العوضي، وذلك بإصدار تقرير طبي رسمي ونهائي. وأكد التقرير أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، ونفى بشكل قاطع وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وأوضحت السلطات أن جميع الفحوصات والتحاليل التي أجريت على الجثة لم تظهر أي آثار للعنف أو التسمم أو أي عوامل أخرى قد تشير إلى وجود جريمة. هذا التقرير الطبي الصادر عن جهة رسمية موثوقة، يضع حدًا نهائيًا للشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة، ويؤكد أن وفاة الدكتور العوضي كانت طبيعية بحتة. من جانبها، قامت وزارة الخارجية المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ أسرة الدكتور العوضي بجميع تفاصيل التقرير الطبي، وذلك من خلال القطاع القنصلي التابع للوزارة.

وأكدت الوزارة على أن الوفاة طبيعية، وأنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات الإماراتية لتسهيل إجراءات نقل الجثمان إلى مصر وتقديم الدعم اللازم للأسرة في هذه الظروف العصيبة. إن هذا التوضيح الرسمي من السلطات المصرية والإماراتية، يساهم في تخفيف الحزن والألم على أسرة الفقيد ومحبيه، ويطمئن الجميع إلى أن العدالة قد تحققت وأن الحقيقة قد ظهرت





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

علي الحجار ضياء العوضي صحة تغذية أزمة قلبية

United States Latest News, United States Headlines