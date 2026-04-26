علييف وباشينيان يفوزان بجائزة غيرنيكا للسلام والمصالحة

منح الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني جائزة مرموقة تقديرًا لجهودهما في تحقيق السلام بين بلديهما، بالإضافة إلى تكريم مبادرة إنسانية لدعم غزة.

منح الرئيس ال أذربيجان ي إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان جائزة غيرنيكا للسلام و المصالحة ، وهو تقدير رفيع المستوى يعكس الدور المحوري الذي لعبه الزعيمان في دفع عملية السلام بين بلديهما.

هذا التكريم يأتي في أعقاب سنوات طويلة من الصراع والتوتر، ويشكل علامة فارقة في مسيرة التقارب بين أذربيجان وأرمينيا. لجنة التحكيم المرموقة، والتي تضم ممثلين عن مؤسسات إسبانية وألمانية، اتخذت هذا القرار بناءً على التقدم الملحوظ الذي تحقق في مسار السلام، والجهود المبذولة لبناء الثقة وتعزيز التعاون بين الطرفين. الجائزة ليست مجرد اعتراف بالإنجازات السابقة، بل هي أيضًا حافز للمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا في المنطقة.

الاعتراف المشترك بالجهود المبذولة من قبل علييف وباشينيان يسلط الضوء على أهمية الإرادة السياسية الحقيقية والدعم الدولي الفعال في تحقيق السلام. تجربة أذربيجان وأرمينيا تقدم نموذجًا ملهمًا للمجتمع الدولي، حيث تثبت أن السلام ممكن حتى في ظل الظروف الأكثر تحديًا. الرسالة التي وجهها الرئيس علييف إلى المشاركين في حفل توزيع الجوائز أكدت على هذا المعنى، مشيرًا إلى أن الجائزة تمثل دافعًا لمواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام وتعزيز الرفاه المشترك.

إن هذه التجربة تحمل في طياتها دروسًا قيمة للمستقبل، وتؤكد على أن الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل لحل النزاعات وبناء علاقات مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم المبادرة الإنسانية الدولية 'الأسطول العالمي للصمود' تقديرًا لجهودها الإنسانية في دعم قطاع غزة، مما يعكس التزام الجائزة بدعم جميع الجهود التي تساهم في تحقيق السلام والعدالة في جميع أنحاء العالم.

جائزة غيرنيكا للسلام والمصالحة، التي أطلقت عام 2005 بمبادرة من مؤسسات باسكية وألمانية، تهدف إلى تكريم الشخصيات والجهات التي تساهم في تعزيز السلام والذاكرة التاريخية والعدالة الاجتماعية. هذه الجائزة ليست مجرد تكريم رمزي، بل هي منصة لرفع الوعي بأهمية السلام والمصالحة، وتشجيع الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف. مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا يشهد تطورات مستمرة، حيث يتطلع الطرفان إلى تحقيق سلام دائم وتطبيع العلاقات بحلول عام 2026.

الخطوات الملموسة التي اتُخذت خلال العام الماضي، بما في ذلك توقيع إعلان مشترك في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تمثل 'خريطة طريق نحو السلام' بين البلدين. المفاوضات الجارية بشأن ترسيم الحدود وفتح قنوات النقل، بالإضافة إلى زيارات متبادلة لمجموعات من المجتمع المدني، تعزز الثقة وتساهم في بناء علاقات أفضل بين الشعبين. في عام 2026، يهدف الطرفان إلى نقل مسار التطبيع إلى مرحلة أكثر تقدمًا، من خلال استكمال اتفاق السلام، والتثبيت القانوني للحدود، وتوسيع التعاون الاقتصادي.

عملية تحرير الأراضي الأذربيجانية في إقليم قره باغ عام 2020، والتي استمرت 44 يومًا، كانت نقطة تحول في الصراع، ومهدت الطريق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي نص على استعادة باكو السيطرة على المناطق المحتلة. هذه التطورات تؤكد على أن السلام ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية والجهود المشتركة





