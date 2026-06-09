على حافة الهاوية: مواجهة إيران وإسرائيل ترسم معادلات ردع جديدة في الشرق الأوسط

تحليل متعمق للتصعيد بين إيران وإسرائيل، ودور الولايات المتحدة، وتداعيات حادث سقوط المروحية الأميركية قرب مضيق هرمز، واحتمالات التسوية الدبلوماسية.

تصاعدت التوترات بين إيران و إسرائيل إلى مستوى غير مسبوق، حيث تجاوزت المواجهة مجرد الضربات العسكرية المحدودة لتصبح صراعاً معقداً يتداخل فيه الردع الإقليمي والسياسة الأميركية والاقتصاد العالمي.

على الرغم من إعلان وقف إطلاق نار هش بعد ضغوط أميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب، إلا أن الأوضاع لا تشير إلى تهدئة حقيقية، بل تبدو وكأنها فترة استراحة مؤقتة قبل جولة جديدة من التصعيد. حادث سقوط مروحية أميركية من طراز أباتشي قرب مضيق هرمز في توقيت شديد الحساسية زاد من حالة عدم اليقين، مما جعل المنطقة على حافة اختبار جديد قد يمس أمن الملاحة وإمدادات الطاقة ومستقبل المفاوضات مع طهران.

في هذا السياق، تبدو إيران أكثر جرأة في اختبار حدود خصومها، بينما تسعى إسرائيل لمنع ترسيخ معادلة ردع جديدة، في وقت يحاول فيه ترمب ضبط الإيقاع بين الحرب والدبلوماسية دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع. لا يمكن فصل حادث سقوط المروحية الأميركية عن بيئة التوتر المحيطة بمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط والغاز.

المسألة لا تقتصر على سبب السقوط، سواء كان عطلاً فنياً أو خطأ عملياتياً أو نيراناً معادية، بل تتعلق بما يمثله الحادث من دلالة سياسية وعسكرية في لحظة حساسة تختبر فيها مصداقية الردع الأميركي. استخدام وسائل إنقاذ متطورة، مثل الطائرات المسيرة البحرية والتقنيات الذكية، يبرز الطابع الجديد للصراع حيث تتداخل الحرب التقليدية مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

هرمز لم يعد مجرد معبر للطاقة، بل أصبح ورقة ضغط مركزية في يد طهران، التي تدرك أن أي تهديد للملاحة أو لإمدادات النفط يمكن أن ينعكس فوراً على الاقتصاد العالمي وحسابات البيت الأبيض. وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، اكتشفت إيران خلال هذه الحرب فاعلية أوراق لم تستخدمها بهذا الوضوح من قبل، مثل تعطيل المرور في المضيق وتهديد منشآت الطاقة في الجوار الخليجي. من هذا المنظور، تحاول طهران نقل الصراع من حدودها المباشرة إلى المجال الذي يضر خصومها اقتصادياً وسياسياً.

تعرف إيران أن الولايات المتحدة، مهما أظهرت من استعداد عسكري، لا تريد حرباً مفتوحة ترفع أسعار الطاقة وتزعزع استقرار الداخل الأميركي، لذلك تستخدم ورقة هرمز كأداة بقاء وضغط في آن واحد. كشفت الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل عن تحول جوهري في العقيدة العملياتية لطهران، وفقاً لتقارير صحفية.

بعد سنوات من الاعتماد على الوكلاء والأذرع الإقليمية، أبدت إيران استعداداً أكبر لاستخدام قوتها الصاروخية مباشرة، ليس فقط للرد على الهجمات، بل أيضاً لحماية شبكة نفوذها وفرض ربط عملي بين جبهات إيران ولبنان وإسرائيل. يبدو أن القيادة الإيرانية استخلصت من صمودها النسبي أمام حملة عسكرية مكثفة أنها لا تزال تملك قدرة على إيلام خصومها ورفع كلفة أي مواجهة طويلة. هذه القراءة عززت نزعة المخاطرة لديها، ومنحتها شعوراً بقدرتها على اختبار قواعد الاشتباك التقليدية وإعادة صياغتها.

لكن هذه الجرأة لا تعني أن إيران أصبحت في موقع تفوق استراتيجي ثابت؛ فهي لا تزال تواجه هشاشة اقتصادية وضغطاً عسكرياً كبيراً، وقدرتها على تحمل حرب طويلة محدودة مقارنة بالتفوق التقني والناري الإسرائيلي. لذلك، تبدو المقاربة الإيرانية أقرب إلى توسيع هامش المخاطرة لتعويض اختلال ميزان القوة، عبر فرض معادلة تقول إن أي استهداف إسرائيلي كبير لحلفائها، خصوصاً في لبنان، قد يستجلب رداً إيرانياً مباشراً.

هذه المعادلة هي ما تسعى إسرائيل إلى كسرها سريعاً، لأنها ترى فيها بداية انتقال الردع من مستوى الوكلاء إلى مستوى الاشتباك المباشر بين الدولتين. العلاقة بين دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو تقع في صميم هذا التوتر المركب. وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، يريد الرئيس الأميركي احتواء الحرب أو إبقاءها على الأقل تحت سقف يمكن التحكم به، لأن أي انفلات واسع قد ينعكس على أسعار الطاقة ومزاج الناخب الأميركي.

أما نتنياهو فيواجه ضغطاً داخلياً مختلفاً؛ إذ لا يستطيع الظهور بمظهر من يقبل بردع إيراني جديد أو يمنح طهران هامشاً أوسع في لبنان والمنطقة. على عكس مراحل سابقة، لا يملك رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم هامشاً واسعاً للمناورة داخل واشنطن، لأن ترمب يمسك بقوة بالقرار الجمهوري، ويحد من قدرة نتنياهو على الالتفاف على الضغوط الأميركية عبر الكونغرس أو مراكز النفوذ التقليدية.

العلاقة بين الرجلين مزيج من التحالف والشد المتبادل؛ هناك مؤشرات على خلاف مصالح حقيقي: ترمب يريد تهدئة قابلة للتسويق داخلياً، وربما اتفاقاً يقيّد النووي الإيراني ويفتح المضيق، بينما يخشى نتنياهو من أي تسوية تمنح طهران وقتاً لإعادة ترميم قدراتها. لكن هذا الخلاف لا يلغي احتمال استخدامه تكتيكياً أيضاً، سواء لإرباك إيران أو لدفعها إلى سوء تقدير نيات واشنطن وتل أبيب.

بين الروايتين، يبقى الثابت أن القرار الإسرائيلي لم يعد حراً بالكامل في لحظة يبدو فيها البيت الأبيض أكثر حرصاً على منع توسع الحرب من حسمها عسكرياً. يرجح محللون أن أي تسوية مقبلة لن تحقق الأهداف القصوى التي يعلنها كل طرف. لا الولايات المتحدة تبدو قادرة أو راغبة في فرض استسلام كامل على إيران، ولا إسرائيل تستطيع ضمان إنهاء دائم لتهديد الصواريخ والنفوذ الإقليمي بضربة واحدة، ولا طهران في موقع يسمح لها بتحويل الصمود إلى نصر حاسم.

يقول المسؤول الأميركي السابق دنيس روس إن أي اتفاق دبلوماسي مقبل قد يمثل انتصاراً استراتيجياً بعيد المدى لواشنطن وحلفائها، شرط إدارته بحنكة تنفذ إلى عمق الأزمات الهيكلية للنظام الإيراني. في المحصلة، تظل المنطقة في حالة ترقب وقلق، مع استمرار التوترات التي قد تنفجر في أي لحظة، مما يجعل الفترة المقبلة حاسمة لمستقبل الشرق الأوسط واستقراره





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران إسرائيل الردع مضيق هرمز دونالد ترمب

United States Latest News, United States Headlines