علماء صينيون يطورون إلكتروليت غير قابل للاشتعال لبطاريات أيونات الصوديوم لتعزيز السلامة

نجح علماء صينيون في تطوير إلكتروليت جديد غير قابل للاشتعال لبطاريات أيونات الصوديوم، مما يعالج بشكل جذري مشكلة السلامة ويسرع من طرح هذه البطاريات في الأسواق. يتحول الإلكتروليت الجديد تلقائيًا إلى الحالة الصلبة عند ارتفاع درجة الحرارة، ليشكل حاجزًا واقيًا يمنع الانهيار الحراري، مع الحفاظ على الأداء الكهروكيميائي و القدرة على تحمل درجات حرارة واسعة.

12 أبريل 2026 - 02:26 | آخر تحديث 12 أبريل 2026 - 02:26\أعلن علماء صينيون من معهد الفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن تطويرهم إلكتروليت غير قابل للاشتعال، مما يمثل تقدماً كبيراً في تعزيز سلامة بطاريات الطاقة الجديدة. يهدف هذا الاختراع إلى معالجة المشكلة الأساسية المتعلقة ب السلامة في بطاريات أيونات الصوديوم ، ويسهم في تسريع طرح هذه البطاريات في الأسواق، مما قد يحدث ثورة في قطاع الطاقة.

فمن المعروف أن أحد أكبر المخاوف المتعلقة ببطاريات الليثيوم أيون وبطاريات الصوديوم أيون التقليدية هو خطر الانهيار الحراري، والذي يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرائق وانفجارات في حال تعرض البطارية لارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة. وقد تم تصميم هذا الإلكتروليت الجديد بطريقة مبتكرة للتغلب على هذه المشكلة. عندما ترتفع درجة حرارة البطارية بشكل غير طبيعي، أي فوق 150 درجة مئوية، يتحول الإلكتروليت المستخدم في البطارية تلقائياً من حالته السائلة إلى الحالة الصلبة، مشكلاً بذلك حاجزاً كثيفاً. يعمل هذا الحاجز كـ«جدار حماية ذكي» داخل البطارية، حيث يمنع انتشار الانهيار الحراري بشكل كامل وفعال. هذه الآلية الذكية لا تعتمد على أي تدخل خارجي، بل تعتمد على خصائص المادة نفسها، مما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة في حالة حدوث ارتفاع في درجة الحرارة. \يتمثل أحد الجوانب الهامة في هذا الإنجاز في أنه لم يأت على حساب الأداء الكهروكيميائي للبطارية. فقد أثبتت الاختبارات أن البطارية التي تستخدم هذا الإلكتروليت الجديد تتمتع بقدرة عالية على التكيف مع نطاق واسع من درجات الحرارة، حيث تعمل بكفاءة في درجات حرارة تتراوح بين 40 درجة مئوية تحت الصفر و60 درجة مئوية. هذه القدرة على تحمل درجات الحرارة المتطرفة تجعل هذه البطاريات مناسبة للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بدءًا من الأجهزة المحمولة وصولًا إلى السيارات الكهربائية والأنظمة التي تتطلب تخزين الطاقة على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه البطاريات بمقاومة عالية للجهد تتجاوز 4.3 فولت، مما يعزز من مستوى السلامة ويساهم في تحقيق كثافة طاقة عالية. هذه الخصائص مجتمعة تجعل من بطاريات أيونات الصوديوم التي تستخدم هذا الإلكتروليت الجديد خيارًا واعدًا لتلبية الطلب المتزايد على حلول تخزين الطاقة المستدامة والآمنة. \يمثل هذا الاختراع خطوة مهمة نحو تطوير بطاريات طاقة أكثر أمانًا وفعالية. فمن خلال القضاء على خطر الاشتعال، يفتح هذا الإلكتروليت الباب أمام توسيع نطاق استخدام بطاريات أيونات الصوديوم في مختلف المجالات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الإنجاز إلى تحسين تصميم البطاريات الحالية وتقليل المخاطر المرتبطة بها. إن الجهود المبذولة في مجال تطوير بطاريات الطاقة الجديدة تعكس الأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة والحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة لتلبية احتياجات الطاقة العالمية. ومع استمرار التقدم التكنولوجي، يمكننا أن نتوقع المزيد من الابتكارات في مجال تخزين الطاقة، مما سيساهم في بناء مستقبل أكثر نظافة واستدامة





بطاريات أيونات الصوديوم إلكتروليت السلامة الانهيار الحراري تكنولوجيا الطاقة

