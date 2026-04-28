علماء صينيون يطورون خلية وقود تعمل بالفحم بدون احتراق

اكتشاف علمي جديد يتيح تحويل الفحم إلى كهرباء بكفاءة عالية مع تقليل الانبعاثات الكربونية وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون.

أعلن علماء من جامعة شنتشن الصينية عن إنجاز علمي بارز يتمثل في تطوير أول خلية وقود تعمل ب الفحم دون الحاجة إلى حرقه المباشر، وهي تقنية مبتكرة أطلقوا عليها اسم ZC-DCFC .

هذه الخلية الواعدة قادرة على تحويل الفحم إلى كهرباء بكفاءة عالية تصل إلى 40%، مما يمثل نقلة نوعية في مجال إنتاج الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. لا يقتصر الأمر على ذلك، بل يجمع النظام غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العملية ويعيد توظيفه في إنتاج مواد كيميائية قيمة مثل الغاز التخليقي، مما يعزز الاستدامة ويساهم بشكل فعال في تحقيق الحياد الكربوني المنشود. يمثل هذا الاختراع العالمي خطوة حاسمة نحو تطوير محطات طاقة حرارية أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.

فلطالما كانت الطرق التقليدية لتوليد الكهرباء من الفحم تعتمد على حرقه لإنتاج البخار الذي يدير التوربينات، وهي عملية معروفة بانبعاثاتها الكربونية الضخمة وتلوثها للهواء، مما يجعل الفحم أحد أبرز مصادر الطاقة المسببة لتغير المناخ. ومع تزايد الضغوط الدولية والالتزامات بتحقيق الحياد الكربوني، تتجه العديد من الدول، وخاصة النامية منها، إلى البحث عن حلول وتقنيات جديدة تتيح إنتاج الطاقة النظيفة بكفاءة عالية وبأقل قدر ممكن من الانبعاثات الضارة.

نظام ZC-DCFC يمثل استجابة لهذه الحاجفة الملحة، حيث يختلف بشكل جذري عن المحطات التقليدية، إذ لا يعتمد على الاحتراق المباشر للفحم. بدلاً من ذلك، يتم طحن الفحم وتجفيفه ومعالجته مسبقًا قبل إدخاله إلى حجرة الأنود داخل خلية الوقود، حيث يبدأ التفاعل الكيميائي الذي يطلق الإلكترونات اللازمة لتوليد الكهرباء. في الوقت نفسه، يتم تزويد الكاثود بالأكسجين الذي يستقبل هذه الإلكترونات ويكمل التفاعل، مما يؤدي إلى إنتاج الطاقة مباشرة دون أي احتراق.

العملية لا تتوقف عند إنتاج الكهرباء، بل تتضمن أيضًا التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج وإعادة استخدامه كمادة أولية لإنتاج مواد كيميائية أخرى ذات قيمة اقتصادية، مثل الغاز التخليقي. هذه الميزة الإضافية تعزز من جاذبية التقنية وتجعلها حلاً شاملاً ومستدامًا. يؤكد العلماء أن هذه الخلية تتميز بكفاءة عالية تصل إلى 40%، وهي نسبة تعتبر مرتفعة مقارنة بالعديد من الأنظمة التقليدية، كما أنها تتجنب الخسائر في الكفاءة التي تحدث عادةً في عمليات الاحتراق والمحركات الحرارية.

تشير الدراسات إلى أن هذا النظام يحقق كفاءة نظرية أعلى بكثير من تقنيات الفحم التقليدية، ويمثل نموذجًا تكنولوجيًا جديدًا للاستغلال الأمثل للفحم دون الإضرار بالبيئة. على الرغم من المحاولات السابقة لتحويل الكربون مباشرة إلى طاقة، إلا أنها واجهت تحديات تتعلق بقصر العمر التشغيلي وضعف كثافة الطاقة، إلا أن التصميم الجديد لخلية ZC-DCFC تمكن من تجاوز هذه العقبات بفضل قابليته للتوسع وكفاءته العالية في تحويل الكربون إلى كهرباء.

يتوقع العلماء أن تفتح هذه التقنية آفاقًا واسعة لاستخدام الفحم بانبعاثات شبه معدومة، مما قد يحوله من وقود أحفوري تقليدي إلى مصدر طاقة نظيفة ومستدام في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تكتسب هذه التقنية أهمية خاصة في ظل تراجع احتياطيات الفحم السطحية عالميًا، واتجاه عمليات الاستخراج إلى أعماق كبيرة تتجاوز 2000 متر، حيث يمكن استخدام هذا النظام مباشرة في تلك البيئات الجيولوجية العميقة لتحقيق أقصى استفادة من الفحم بكفاءة أعلى





