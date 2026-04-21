علاقة استثنائية ووفاء أبدي: قصة الصداقة التي صاغت تاريخ الدراما الخليجية

استعراض للرابط الإنساني والفني العميق بين الفنانتين سعاد عبد الله والراحلة حياة الفهد، وكيف تحول الثنائي الفني إلى رمز للوفاء والنجاح عبر عقود من الزمن.

تعتبر العلاقة الإنسانية والفنية التي جمعت بين أيقونتي الدراما الخليجية، الراحلة حياة الفهد و سعاد عبد الله ، نموذجاً فريداً للوفاء والزمالة التي تجاوزت حدود العمل الفني لتصل إلى عمق الروابط الأسرية الوثيقة. لقد شكل هذا الثنائي الذهبي ركيزة أساسية في تاريخ الفن الكويتي، حيث قدما معاً سلسلة من الأعمال الدرامية التي لا تزال محفورة في ذاكرة المشاهد العربي، وتعد اليوم من الكلاسيكيات التي لا يمل الجمهور من متابعتها.

بدأت الحكاية في حقبة الستينيات، وهي فترة اتسمت بالبساطة والبدايات الطموحة، حيث انطلقتا معاً من شاشة الأبيض والأسود لتصنعا مجداً فنياً تراكم عبر العقود، مؤكدتين أن الاستمرارية في عالم الفن تتطلب تفاهماً يصل إلى حد اللغة المشتركة التي لا يفهمها إلا المبدعون. في لحظات المرض التي سبقت رحيل الفنانة، كشفت سعاد عبد الله عن وجه آخر لهذه العلاقة، حيث تحدثت بقلب مثقل بالحزن عن تلك الصداقة التي صمدت أمام تقلبات الزمن. لم تكن العلاقة بينهما خالية من الاختلافات الطبيعية التي تحدث بين البشر، لكن سعاد أكدت أن الاحترام المتبادل كان السمة الغالبة، إذ كانتا تلتقيان في اللحظات الحاسمة وتكون كل منهما سنداً للأخرى. وصفت سعاد تلك الأيام بالوفاء المطلق، مستذكرة كيف كانت حياة الفهد دائماً حاضرة في أوقات الشدة، لا سيما حينما ألمّ المرض بسعاد قبل سنوات، حيث وجدت حياة بجانبها كأخت ورفيقة، واصفة إياها بأنها كانت أمينة على أسرارها ومرآة لروحها، مما يعكس عمق الكيمياء الفنية والإنسانية التي كانت تربطهما خلف الكاميرات. تزخر مسيرة الثنائي بسلسلة من الأعمال التي تعتبر علامات فارقة في الدراما، مثل خالتي قماشة، رقية وسبيكة، خرج ولم يعد، على الدنيا السلام، وسليمان الطيب. هذه الأعمال لم تكن مجرد مسلسلات عابرة، بل كانت انعكاساً لمجتمع كامل وقضايا اجتماعية تم طرحها بقالب إبداعي ساخر وهادف. ورغم انقطاعهما عن العمل معاً لفترات، إلا أن مسلسل البيت بيت أبونا في عام 2013 ظل يمثل محطة هامة، وكان هناك أمل دائم في لقاء جديد يجمعهما في رمضان 2024، إلا أن الظروف الصحية للراحلة حالت دون ذلك. إن رحيل حياة الفهد يمثل طياً لصفحة ذهبية من تاريخ الفن، ولكن الإرث الفني الذي تركته برفقة سعاد عبد الله سيظل شاهداً على موهبة استثنائية وعلاقة إنسانية نبيلة ستظل تدرس للأجيال القادمة في كيفية الحفاظ على المودة والوفاء في وسط فني متسارع





سعاد عبد الله حياة الفهد الدراما الكويتية ثنائي الفن ذاكرة الدراما

