علاج جديد لسرطان الجلد يقلل خطر الوفاة وعودة المرض بنسبة 49% وأضرار الملح الزائد على القلب

تتناول المقالة خبرين صحيين: الأول عن علاج مبتكر لسرطان الجلد باستخدام لقاح mRNA والعلاج المناعي، والثاني عن تأثير الإفراط في تناول الملح على صحة القلب والأوعية الدموية.

أظهرت دراسة حديثة أن علاجاً جديداً ل سرطان الجلد يعتمد على لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) إلى جانب العلاج المناعي يمكن أن يخفض خطر عودة المرض أو الوفاة بنسبة 49% مقارنة بالعلاج المناعي وحده.

ويسمى اللقاح إنتيسميران أوتوجين وقد طُوّر بالتعاون بين شركتي ميرك وموديرنا. شملت الدراسة 157 مريضاً في المرحلتين الثالثة والرابعة من سرطان الجلد بعد استئصال الأورام جراحياً. تلقى نصفهم العلاج المركب والنصف الآخر العلاج المناعي فقط. بعد متابعة استمرت نحو خمس سنوات، أظهرت النتائج انخفاضاً كبيراً في خطر الانتكاس والوفاة لدى المجموعة الأولى.

يعمل اللقاح عن طريق تحليل الطفرات الورمية لكل مريض وتدريب الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها. أشار الباحثون إلى أن الفوائد كانت مستدامة وأن اللقاح أظهر أماناً جيداً، على الرغم من بعض الآثار الجانبية مثل الإرهاق والألم في موضع الحقن والحمى. ولا يزال العلاج قيد التقييم في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

ويعد سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطان شيوعاً عالمياً، حيث جرى تشخيص أكثر من 1.5 مليون حالة جديدة في عام 2022، وتسبب سرطان الميلانوما وحده في ما يقرب من 60 ألف حالة وفاة حول العالم وفقاً للوكالة الدولية لأبحاث السرطان. من ناحية أخرى، كشف تقرير طبي عن الأضرار الجسيمة للإفراط في تناول الملح على صحة القلب. يؤدي الصوديوم الزائد إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد حجم الدم ويجبر القلب على العمل بجهد أكبر، مما يرفع ضغط الدم.

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصلب الشرايين وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى. ويشير الدكتور ريموند ديكاي من مركز سكريبس كوستال الطبي إلى أن ارتفاع ضغط الدم قد لا يظهر أعراضاً واضحة، مما يجعله خطراً صامتاً. كما أن الإفراط في الملح يسبب الوذمة أو احتباس السوائل، مما يزيد العبء على القلب ويفاقم أعراض فشل القلب. ينصح الخبراء بتقليل تناول الملح إلى أقل من 5 غرامات يومياً وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

تشير هذه الأخبار إلى أهمية التقدم الطبي في علاج السرطان والوقاية من الأمراض المزمنة من خلال تعديل نمط الحياة. فبينما يفتح العلاج الجديد آفاقاً واعدة لمرضى سرطان الجلد، يذكرنا تأثير الملح الضار بضرورة اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحة القلب. يتوقع الباحثون أن تسهم هذه النتائج في تحسين رعاية المرضى وتقليل الأعباء الصحية العالمية. ويركز الأطباء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الجلد ومراقبة ضغط الدم بانتظام لتجنب المضاعفات الخطيرة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سرطان الجلد علاج Mrna الملح صحة القلب الوقاية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

زيت الزيتون التونسي يحقق زيادة مهمة في العائدات وثلاث دول تستحوذ على أكثر من 70% من الصادراتأفاد المرصد الوطني للزراعة في تونس بأن عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال النصف الأول من موسم 2025/2026، بلغت حوالي 3643،8 مليون دينار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49,2%.

Read more »

أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو يعلن نتائج المرحلة النهائيةأعلنت مؤسسة موهبة نتائج المرحلة النهائية لأولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو، الذي استضافته الرياض بمشاركة 864 طالباً وطالبة من مختلف المناطق. تأهل 223 منهم لبرنامج الأولمبيادات الدولية، وحصد 49 ميدالية، فيما تصدرت إدارتا تعليم الرياض والشرقية بعدد 11 ميدالية لكل منهما.

Read more »

إعلان نتائج نهائيات أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني "نسمو" 2026تعلن مؤسسة موهبة نتائج أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو 2026، حيث شارك 864 طالبًا وطالبة في النهائيات وتم تتويج 49 فائزًا بالميداليات، وتأهل 223 participant لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

Read more »

الدوري السعودي يحقق رقمًا قياسيًا بـ49 لاعبًا في كأس العالم 2026سجلت الأندية السعودية حضورًا تاريخيًا في كأس العالم 2026 حيث بلغ عدد اللاعبين المنتمين إلى أنديتهم في القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة 49 لاعبًا، وهو الأعلى في تاريخ مشاركة لاعبي الأندية السعودية في المونديال.

Read more »