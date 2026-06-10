عقوبات أمريكية جديدة على إيران والمسؤولون يتحدثون عن النفط والاستخبارات والجريمة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تدعم برنامج الأسلحة الإيراني، مع إعلان ترمب عن عبور أكثر من 100 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز، وتوجيهات بخفض موظفي الاستخبارات، وقضايا جريمة في ديترويت، وتحذير من قاعدة غوانتانامو، واستطلاع حول قضية إبستين، ورسالة نتنياهو للبنانيين، ومناقشة قانون تجنيد اليهود المتشددين في إسرائيل.

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات جديدة مرتبطة ب إيران على ستة أفراد وأربعة كيانات، بعضها مرتبط بالصين، وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية. وشملت العقوبات 11 شخصاً وكياناً، بينهم أفراد وشركات مقرها الصين وهونغ كونغ، لدعمهم شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري ال إيران ي والجيش ال إيران ي.

ووفقاً للوزارة، ساعد تسعة من هؤلاء في شراء أسلحة للجيش الإيراني، كما ساهمت شركة مقرها هونغ كونغ في شبكة مصرفية سرية إيرانية. بالإضافة إلى ذلك، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية شركتين وشخصين من إيران وبيلاروسيا على قائمة العقوبات بسبب صلتهم بأنشطة إ المتعلقة بالأسلحة التقليدية. وفي سياق متصل، صرح ترمب بأن إيران استغرقت وقتاً طويلاً للغاية في التفاوض للتوصل إلى اتفاق، محذراً من أنها ستضطر إلى "دفع الثمن".

بينما أكدت طهران أنها ستقيم المسار الدبلوماسي مع واشنطن بعد الضربات المتبادلة بين الجانبين خلال الليل. وأعلن ترمب أيضاً أن أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز، كما أعطى توجيهات لمرشحه لمدير الاستخبارات الوطنية بخفض عدد موظفي الوكالة عند توليه المهام. وفي تطور منفصل، كشفت السلطات أن رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً قتل أربعة أشخاص في منزل بضاحية ديترويت، بينهم والداه وشقيقه.

وزار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قاعدة غوانتانامو العسكرية، محذراً الحكومة الكوبية من الحصول على أسلحة قد تهدد الولايات المتحدة. كما أظهر استطلاع جديد أن 21٪ فقط من الجمهوريين يعتقدون أن إدارة ترمب ساعدت في تحقيق العدالة بقضية إبستين. على صعيد آخر، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة مصوّرة اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله، معتبراً أن لبنان أصبح رهينة بيد التنظيم الموالي لإيران.

وأضاف نتنياهو: "اغتنموا مستقبلكم، انضموا إلى إسرائيل، وابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا". وفي الكنيست الإسرائيلي، وافق النواب على مناقشة مشروع قانون يسمح لغالبية اليهود المتشددين بتجنب التجنيد الإجباري، بعد أن اجتاز القراءة التمهيدية بأغلبية 56 صوتاً مقابل 43، قبل مناقشته في لجنة برلمانية





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