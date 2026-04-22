عقوبات صارمة من اتحاد الخليج على الشباب وزاخو بسبب أحداث شغب

فرضت لجنة الانضباط في اتحاد كأس الخليج لكرة القدم عقوبات صارمة على ناديي الشباب السعودي و زاخو العراقي ، وذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها نهاية المباراة بينهما في الدور نصف النهائي من دوري أبطال الخليج للأندية.

المباراة التي انتهت بتفوق الشباب بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادل مثير (1-1) في الوقت الأصلي على استاد خليفة الدولي، تحولت إلى ساحة للاحتجاجات والاشتباكات بعد صافرة النهاية. بدأت الأمور بتبادل كلمات حادة بين المدافع السعودي علي البليهي ولاعبي زاخو، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة عنيفة بين أفراد الناديين، شملت الدفع واللكمات داخل أرض الملعب وفي نفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس. تدخلت قوات الأمن على الفور للسيطرة على الوضع ووقف تصاعد العنف، إلا أن الأضرار كانت قد وقعت بالفعل.

وقد اتخذت لجنة الانضباط قرارات قاسية لردع هذه التصرفات غير الرياضية. فقد تم توجيه إنذار رسمي لنادي الشباب بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة بلغت حوالي 82 ألف دولار أمريكي، مع تحميل النادي مسؤولية تغطية أي خسائر قد تنجم عن أعمال شغب الجماهير. كما تم تغريم طه زاخولي، مشرف نادي زاخو، بمبلغ يقارب 1645 دولارًا أمريكيًا، مع منعه من مرافقة الفريق في أربع مباريات قادمة.

ولم يسلم اللاعبون من العقوبات، حيث تم تغريم أمجد عطوان بمبلغ حوالي 1370 دولارًا أمريكيًا وإيقافه عن اللعب في أربع مباريات، بالإضافة إلى تغريم حارس المرمى علي كاظم بنفس المبلغ والإيقاف لنفس المدة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم توجيه إنذار مماثل لنادي زاخو مع غرامة مالية مماثلة بلغت حوالي 82 ألف دولار أمريكي، وتحميله أيضًا مسؤولية تغطية أي خسائر ناتجة عن شغب الجماهير.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص لجنة الانضباط على الحفاظ على الروح الرياضية والانضباط داخل وخارج الملعب، وضمان سير البطولة بشكل منظم وسليم. وتؤكد لجنة الانضباط على أن هذه العقوبات ليست مجرد إجراء تأديبي، بل هي رسالة واضحة لجميع الأندية واللاعبين بأهمية احترام المنافس والتحلي بالروح الرياضية العالية. فالرياضة هي قبل كل شيء وسيلة للتنافس الشريف والتعبير عن الإبداع والمهارة، وليست ساحة للصراعات والعنف.

وتأمل اللجنة أن تكون هذه العقوبات بمثابة درس مستفاد لجميع الأطراف، وأن تسهم في بناء ثقافة رياضية إيجابية تعزز قيم الاحترام والتسامح والتعاون. وفي سياق متصل، يستعد نادي الشباب لمواجهة فريق الريان القطري في المباراة النهائية من البطولة، بعد أن تغلب الريان على القادسية الكويتي بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي.

المواجهة النهائية تعد بتحدي قوي ومثير، حيث سبق للشباب والريان أن التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل (1-1)، بينما حقق الشباب الفوز في المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف. ومن المتوقع أن يشهد النهائي حضورًا جماهيريًا كبيرًا ومنافسة قوية بين الفريقين، مما يجعلها مباراة لا تفوت. ويبقى الأمل معلقًا على أن تسير المباراة النهائية في أجواء رياضية أخوية بعيدة عن أي أحداث مؤسفة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دوري أبطال الخليج الشباب السعودي زاخو العراقي عقوبات شغب رياضة

United States Latest News, United States Headlines