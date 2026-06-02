عقوبات أمريكية على منصة نوبيتكس الإيرانية لتداول العملات المشفرة بتهمة دعم الحرس الثوري والبنك المركزي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة نوبيتكس، بعد تحقيق استقصائي لرويترز كشف استخدامها في نقل مئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، واستمرار عملها خلال قطع الإنترنت.

فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على شركة نوبيتكس ، التي تعتبر أكبر منصة إيران ية لتداول العملات المشفرة ، متهمة إياها بتمكين الحكومة ال إيران ية والمؤسسات الحكومية المدرجة على القائمة السوداء من الالتفاف على العقوبات الغربية.

تأتي هذه العقوبات بعد تحقيق استقصائي أجرته وكالة رويترز ونُشر في بداية شهر مايو، كشف كيف أصبحت منصة نوبيتكس الحجر الأساسي في نظام مالي موازٍ يُستخدم لتنفيذ معاملات بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني وقوات الحرس الثوري. وأظهر التحقيق أيضاً استمرار عمل المنصة حتى بعد قطع الإنترنت الذي فرضته الحكومة الإيرانية، حيث قامت بتنفيذ معاملات بملايين الدولارات خلال تلك الفترة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان: بينما ينهار الاقتصاد الإيراني، اختار النظام استغلال تقنيات الأصول الرقمية لخدمة جدول أعماله الفاسد الذي يتضمن التهرب من العقوبات وتحويل الثروات إلى خارج البلاد. وكشف التحقيق أن شركة نوبيتكس تخضع لسيطرة شقيقين من عائلة خرازي، إحدى أقوى العائلات الإيرانية، وتربطهما علاقات وثيقة بالحكومة، وقد أسسا المنصة في عام 2018 باستخدام اسم نادر الاستخدام بين أفراد العائلة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشقيقين محمد علي أقامير محمد علي ومحمد أقامير محمد علي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي أمير حسين راد. وأكدت الوزارة أن نوبيتكس قدمت دعماً كبيراً للحكومة الإيرانية وسهلت عدداً كبيراً من المعاملات الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري والبنك المركزي. כמו أنها لعبت دوراً في حماية الأصول والأموال ونقلها إلى خارج إيران رغم انقطاع الإنترنت. ولم يتمكن ممثلون عن نوبيتكس من التعليق على قرار العقوبات الذي أُعلن بعد ساعات العمل الرسمية في إيران.

وفي أبريل، نفت نوبيتكس في بيان إلى رويترز أي صلات مباشرة بالحكومة أو تقديم مساعدة للدولة، مؤكدة أن أي أموال غير مشروعة جرى تداولها عبر منصتها كانت دون موافقة الإدارة أو علمها، وأن الأخوان لم يُغيرا هويتهما أو يستخدما هوية بديلة





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