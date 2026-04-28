عقوبات أممية جديدة على أفراد متورطين في الصراع السوداني واتهامات لكومي في الولايات المتحدة

فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات جديدة على أفراد متورطين في الصراع السوداني، بينما وجهت اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي في الولايات المتحدة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه السودان أزمة إنسانية حادة، بينما تستعد الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى الـ250 لإعلان استقلالها.

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات جديدة على أفراد متورطين في الصراع السوداني، حيث شملت العقوبات القوني حمدان دقلو موسى، الشقيق الأصغر لقائد قوات الدعم السريع ، بالإضافة إلى ثلاثة مرتزقة كولومبيين متهمين بتجنيد أفراد كولومبيين سابقين للقتال في السودان.

وأشار بيان صادر عن البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة إلى أن هذه العقوبات جاءت بناء على اقتراح من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. ووفق البيان، فإن القوني حمدان دقلو موسى قاد جهوداً لشراء أسلحة ومعدات عسكرية لقوات الدعم السريع، بينما لعب المرتزقة الكولومبيون دوراً محورياً في تجنيد عسكريين سابقين وتوفير الخبرة التكتيكية والتقنية، حيث شاركوا في عدة معارك في مناطق مختلفة من السودان، بما في ذلك العاصمة الخرطوم وأم درمان وكردفان والفاشر.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه السودان أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث أدت الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى تفاقم الوضع الإنساني. وفي وقت سابق من أبريل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمس شركات وأفراد متورطين في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين لدعم قوات الدعم السريع. وفي سياق متعلق، قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي.

كما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تعرّض قافلة مساعدات تابعة لها لهجوم بطائرة مسيّرة في شمال دارفور بالسودان. وفي الوقت نفسه، ضربت حمى الضنك السودان مجدداً في ظل انهيار للنظام الصحي، مما زاد من معاناة السكان. وفي سياق دولي، سيظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على جوازات سفر جديدة ستصدر بمناسبة الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة في يوليو المقبل.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن هذه الجوازات ستتوافر بكمية محدودة في واشنطن فقط، حيث ستشمل صورة لترمب مع توقيعه باللون الذهبي، إضافة إلى صورة للآباء المؤسسين يوم إعلان الاستقلال في 4 يوليو 1776. ومن المقرر أيضاً إصدار قطعة نقدية تذكارية ذهبية تحمل صورة ترمب في هذه المناسبة. وفي تطور آخر، وجهت اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي في تحقيق بشأن منشور على الإنترنت اعتبره مسؤولون تهديداً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكشفت وسائل إعلام أميركية عن توجيه اتهامات جديدة إلى كومي، بعد خمسة أشهر من إسقاط قضية سابقة ضده، وهو من أشد منتقدي ترمب





