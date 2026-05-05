عقوبة صارمة لحمد الله بسبب أزمة مع كاراسكو في الشباب

أوقعت إدارة نادي الشباب عقوبة صارمة على مهاجم الفريق عبدالرزاق حمد الله، على خلفية خلاف مع زميله وقائد الفريق يانيك كاراسكو خلال مباراة التعاون، مما أدى إلى إبعاده عن مواجهة النصر وإيقافه عن التدريبات.

كشفت مصادر موثوقة عن قرار حاسم اتخذته إدارة نادي الشباب بتوقيع عقوبة صارمة على مهاجم الفريق الأول ل كرة القدم ، المغربي عبدالرزاق حمد الله ، وذلك على خلفية أزمة تصاعدت داخل صفوف الفريق خلال المباراة الأخيرة التي جمعتهم بنادي التعاون.

المباراة التي انتهت بخسارة قاسية للشباب بنتيجة 1-5 على أرضهم وبين جماهيرهم، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين، كانت الشرارة التي أشعلت فتيل الخلاف بين حمد الله وقائد الفريق، البلجيكي يانيك كاراسكو. تفاصيل الأزمة بدأت في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، عندما حصل الشباب على ركلة حرة مباشرة. في هذه اللحظة، توجه كاراسكو لتنفيذ الركلة باعتباره اللاعب المخصص لتسديد الركلات الحرة، وهو ما اعتاد عليه الفريق طوال الموسم.

ولكن، بشكل مفاجئ، اندفع حمد الله بسرعة نحو الكرة، محاولاً الاستحواذ عليها قبل أن يتمكن كاراسكو من الوصول إليها. وبعد أن تمكن حمد الله من الحصول على الكرة، قرر بشكل غير متوقع منحها لزميله جوش برانهويل لتنفيذ الركلة. هذا التصرف أثار استغراب ودهشة الجميع، بمن فيهم كاراسكو نفسه. حاول كاراسكو استعادة الكرة من حمد الله، مؤكداً على حقه في تنفيذ الركلة كونه المسدد الأول للفريق، إلا أن حمد الله رفض بشدة، وأصر على أن يترك الكرة لبرانهويل.

هذا الإصرار أدى إلى توتر واضح وملموس بين اللاعبين داخل أرض الملعب، وتصاعدت حدة الخلاف بينهما بشكل لافت. لم يقتصر الخلاف على أرض الملعب، بل امتد إلى غرفة الملابس بعد نهاية المباراة، حيث نشبت أزمة حادة بين حمد الله وكاراسكو، مما يعكس عمق الخلاف بينهما. نتيجة لهذا الخلاف، غاب حمد الله عن تدريبات الفريق الجماعية أول من أمس، في إشارة واضحة إلى استمرار الأزمة وتأثيرها على معنويات الفريق.

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت العلاقة بين حمد الله وكاراسكو عدة توترات على مدار الموسم الحالي، مما يشير إلى وجود احتقان متكرر داخل الفريق، وعدم وجود توافق بين اللاعبين الرئيسيين. إدارة الشباب، وبعد دراسة متأنية للحادثة، قررت معاقبة حمد الله بإبعاده عن المباراة القادمة والمهمة أمام نادي النصر، بالإضافة إلى إيقافه عن التدريبات الجماعية لمدة سبعة أيام كاملة.

هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الإدارة لفرض الانضباط داخل الفريق، والحد من الخلافات الشخصية التي تؤثر على أداء الفريق في المباريات. هناك توقعات قوية بإمكانية عدم استمرار حمد الله مع الفريق حتى نهاية الموسم، على الرغم من وجود محاولات جادة من بعض الأطراف لاحتواء الأزمة وإلغاء قرار الإيقاف. مستقبل حمد الله مع الشباب أصبح مجهولاً، في ظل استمرار الخلافات وتصاعد التوتر بينه وبين زملائه في الفريق.

في سياق آخر، يتطلع نادي الأهلي إلى تعزيز موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه. بينما أشعل نادي القادسية المنافسة على صدارة الدوري، قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، بإيقاف سلسلة الانتصارات لنادي النصر والتغلب عليه في مباراة مثيرة. ويتطلع نادي الهلال إلى تقليص الفارق بينه وبين المتصدر النصر إلى نقطتين فقط، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على نادي الخليج في مباراة حاسمة.

وشهدت مباراة الأهلي والأخدود تألقاً لافتاً للاعب الإيفواري فرانك كيسيه، الذي قدم أداءً متميزاً وقاد فريقه للفوز بنتيجة 4-0





