عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية، قالت إنها أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين فييأتي التحرك في أعقاب تصاعد العنف من قبل بعض المستوطنين الإسرائيليين، الذي يقول دبلوماسيون إنه يهدف إلى تقويض فرص قيام واستوطن مئات الآلاف من الإسرائيليين الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967؛ لكن لا يزال يعيش عليها ملايين الفلسطينيين.

عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية ، قالت إنها أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين فييأتي التحرك في أعقاب تصاعد العنف من قبل بعض المستوطنين الإسرائيليين، الذي يقول دبلوماسيون إنه يهدف إلى تقويض فرص قيام واستوطن مئات الآلاف من الإسرائيليين الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967؛ لكن لا يزال يعيش عليها ملايين الفلسطينيين.

وجرى تنسيق الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع مع عقوبات أعلنتها أستراليا ونيوزيلندا قبل أيام، مما يؤكد الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي وسعت نطاق المستوطنات. ، أن هذه الخطوات تهدف إلى"محاسبة المستوطنين المتطرفين على المستويات المروعة من عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين". وأضاف البيان: "نواصل حث حكومة إسرائيل على اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة حقيقية على العنف ‌في الضفة الغربية".

وذكر ⁠بيان صدر عن الحكومة البريطانية أن حزمة العقوبات تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي"سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف مع الإفلات من العقاب" في الضفة الغربية. وشملت العقوبات أيضا شركة إنشاءات قالت إن مواردها استُخدمت لتدمير ممتلكات فلسطينية. وشملت العقوبات الكندية شركة إنشاءات أخرى ومالكيها، ومنعت الكنديين من التعامل مع ‌جميع الجهات المدرجة على القائمة. وهدد البيان المشترك باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية "خطوات عاجلة لمعالجة الوضع على الأرض".

ومن بين المخاوف خطة إسرائيل لبناء مستوطنة شرقي القدس، معروفة بمشروع (إي1)، من شأنها أن تقسم الضفة الغربية وتعزلها عن ⁠القدس الشرقية، مما يُفتت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها.

"ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي توفر فيه قوات الأمن الإسرائيلية حماية للمستوطنين". وخلصت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في تقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية مكنت مستوطنين عن طريق الدعم المالي ‌والعسكري من مهاجمة فلسطينيين، ⁠في ⁠ظل مناخ من الإفلات من العقاب تعززه الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون".

وخلصت اللجنة إلى أن الهجوم الذي شنته حماس وجماعات مسلحة أخرى على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تسبب في مقتل 1200 شخص واقتياد رهائن إلى غزة وتدمير ممتلكات، يصل إلى حد جرائم الحرب. وأدت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع ردا على هجوم حماس إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير جزء كبير من غزة.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف نتائج التقرير، واتهمت اللجنة بأنها"تساوي أخلاقيا على نحو خاطئ" بين مقاتلي حماس والمدنيين الإسرائيليين وبالاعتماد على ما وصفته بـ"ادعاءات لا أساس لها من الصحة". وأكدت البعثة أن السلطات الإسرائيلية، ومن بينها الرئيس ورئيس الوزراء، نددت مرارا بالعنف ضد الفلسطينيين.

العقوبات الأخيرة التي فرضتها عدة دول على المستوطنين الإسرائيليين ومنظماتهم ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، واصفة إياها بأنها معادية لإسرائيل. وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة"إكس" أن هذه الإجراءات، تحت ذرائع كاذبة، تهدف إلى تأجيج معاداة السامية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مامورشتاين"ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإجراءات المخزية التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين، وكيانات إسرائيلية، وأحد الوزراء في الحكومة" اليمينية.

ولم يصدر مجلس يشع، الذي ‌يمثل المجالس البلدية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، أي تعليق حتى الآن. بينما أقرت الحكومة الإسرائيلية بوقوع أعمال عنف من المستوطنين، ونددت بها مرارا، لكنها عارضت في الوقت ذاته فرض عقوبات أجنبية على إسرائيليين وكيانات مرتبطة بالضفة الغربية، مؤكدة أن لليهود الحق في العيش بالضفة. إن مهمته هي الحفاظ على الأمن وتنفيذ ‌عمليات لمكافحة الإرهاب، وإنه يستنكر"أي شكل من أشكال العنف الذي يقوض الأمن" ويخضع أي سوء سلوك يقال إن جنودا إسرائيليين ارتكبوه لمراجعة دقيقة.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو حماس على طلب التعليق من قبل فرانس برس. ترفض الحكومة الإسرائيلية السماح للإعلام الأجنبي بدخول غزة رغم وقف إطلاق النار، فيما تعتمد الأساور الإلكترونية لمراقبة المستوطنين العنيفين وسط تصاعد الاعتداءات. وفي كلتا الحالتين تواجه حكومة نتنياهو انتقادات. الرد والرد المضاد ـ كيف تلعب إيران وإسرائيل بأعصاب العالم؟

رغم لعبة شد الأعصاب، جاء الهجوم الإيراني على إسرائيل ورد الدولة العبرية في حدود "المتوقع" وفق محللين ألمان وأوروبيين. تمكنت قطر من الوساطة لتحقيق اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل، ما سر نجاح الدبلوماسية القطرية في العمل وسط صراع معقد؟ تحتجز حماس عشرات الأطفال كرهائن في غزة ويؤدي الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع غلى خلق وضع يائس لأطفال آخرين. خضع ترامب لفحص طبي أظهرت نتائجه الأحد خسارته لنحو 9 كغم.

وقال طبيبه إن الرئيس يتمتع بصحة ممتازة. لكنّ لديه تشوهات قليلة. أجواء "حرب باردة".. أزمة أوكرانيا تخيم على مؤتمر ميونيخ في ذروة التوتر بين موسكو والغرب ينعقد مؤتمر ميونيخ حول قضايا الدفاع والأمن، في غياب روسيا، فيما يتصاعد الوضع الميداني





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