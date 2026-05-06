عقد الاجتماع التنظيمي الأول لشركات الاتصالات في المملكة تحت رعاية منتدى شركات الاتصالات وبحضور نائب المحافظ لقطاع التنظيم والمنافسة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، حيث تم مناقشة التوجهات المستقبلية والتحديات الاستراتيجية في قطاع الاتصالات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

عُقد الاجتماع التنظيمي الأول ل شركات الاتصالات برعاية منتدى شركات الاتصالات بحضور نائب المحافظ لهيئة الاتصالات، وشارك فيه رؤساء القطاعات التنظيمية ل شركات الاتصالات المختلفة. عُقد الاجتماع التنظيمي الأول ل شركات الاتصالات تحت رعاية منتدى شركات الاتصالات وبحضور نائب المحافظ لقطاع التنظيم والمنافسة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المهندس عمر بن عبدالرحمن الرجراجي، بمشاركة رؤساء القطاعات التنظيمية ل شركات الاتصالات مثل STC، موبايلي، زين، قوي، سلام، ضوئيات، وإيسوز.

يجسد هذا الاجتماع جهود تعزيز التكامل والتعاون بين المنظمين ومشغلي الاتصالات في المملكة، حيث تم استعراض التوجهات المستقبلية والتغيرات الهيكلية في قطاع الاتصالات بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030. تضمنت أجندة الاجتماع ثلاثة محاور رئيسية، شملت عرض ملخص لأعمال اللجنة التنظيمية ودراساتها. عقب ذلك، قدم رؤساء القطاعات التنظيمية عرضًا حول التحديات الاستراتيجية التي تواجه القطاع مع إيضاح الفرص والحلول الممكنة.

وقد تخلل الاجتماع نقاش مثمر حول أفضل الخيارات لتحقيق التطور المستمر في القطاع لمواكبة التغيرات التقنية في أنظمة وخدمات الاتصالات. وأكد المشاركون على أهمية هذا اللقاء في مناقشة التحديات والبحث عن سبل التعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع، بما يضمن ريادة المملكة في مؤشرات الاتصالات والتقنية العالمية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، حيث تم التركيز على أهمية تطوير الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق تغطيتها في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الازدهار في مجال الاتصالات، حيث تم مناقشة آليات تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في القطاع، بما يضمن تحقيق التميز في الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. وقد أشاد المشاركون بالخطوات التي اتخذتها الهيئة في مجال تنظيم قطاع الاتصالات، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير الإطار التنظيمي بما يتوافق مع التوجهات العالمية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

