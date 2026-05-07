عقد من التحول: الهيئة العامة للترفيه ترسم ملامح مستقبل صناعة الترفيه في السعودية

استعراض شامل لمنجزات الهيئة العامة للترفيه منذ تأسيسها عام 2016، وتسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية والتقنية التي حولت المملكة إلى وجهة عالمية رائدة في قطاع الترفيه.

احتفلت المملكة العربية السعودية بمرور عقد من الزمن على انطلاقة الهيئة العامة للترفيه ، تلك المؤسسة التي ولدت بموجب أمر ملكي كريم في عام 2016 لتكون حجر الزاوية في تحويل المشهد الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

لم تكن هذه السنوات العشر مجرد فترة زمنية عابرة، بل كانت رحلة تحول استراتيجي شاملة، بدأت من مرحلة التأسيس التي اتسمت ببناء القواعد المتينة ووضع الأطر التنظيمية الصارمة، وصولاً إلى مرحلة النضج والازدهار التي نعيشها اليوم. لقد ركزت الهيئة في سنواتها الأولى على تهيئة البيئة الاستثمارية، وصياغة المعايير التي تضمن جودة المخرجات، مما خلق مناخاً جاذباً لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وأسس لقطاع ترفيهي يتسم بالاستدامة والوضوح التنظيمي، وهو ما مهد الطريق لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

ومع تولي معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئاسة مجلس إدارة الهيئة في عام 2018، دخل القطاع مرحلة من التسارع الملحوظ والعمل المنهجي الدقيق. حيث تم تحويل الخطط النظرية إلى واقع ملموس يشعر به الجميع في كافة مناطق المملكة. شهدت هذه المرحلة ولادة مناطق ترفيهية متكاملة، وإطلاق مواسم ترفيهية كبرى أصبحت علامة فارقة في المنطقة، حيث تنوعت الفعاليات لتشمل الفنون، والموسيقى، والرياضات العالمية، والعروض المسرحية، مما ساهم في إعادة صياغة مفهوم الترفيه ليكون تجربة إنسانية وثقافية متكاملة.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد نجحت الهيئة في استقطاب أكثر من 320 مليون زائر، ونفذت ما يزيد عن 60 موسماً وبرنامجاً ترفيهياً، مما يؤكد أن الترفيه لم يعد مجرد نشاط ثانوي، بل أصبح صناعة اقتصادية كبرى تساهم في الناتج المحلي وتدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم دعم أكثر من 650 شركة متخصصة في هذا المجال. ولم يتوقف الطموح عند تنظيم الفعاليات، بل امتد ليشمل ثورة رقمية شاملة تهدف إلى رقمنة كافة الإجراءات الإدارية والتشغيلية.

فقد برزت بوابة الترفيه كمنصة رقمية موحدة سهلت رحلة المستثمر والمنظم بشكل جذري، من خلال أتمتة إصدار التراخيص ومتابعة الامتثال للمعايير الفنية، مما قلل من البيروقراطية ورفع من مستوى الشفافية والكفاءة. وبالتوازي مع ذلك، أطلقت الهيئة منصة عيشها التي تحولت إلى جسر تواصل فعال مع الجمهور، حيث تجاوزت تفاعلاتها 50 مليون تفاعل، وبنت قاعدة جماهيرية ضخمة، مما جعلها المرجع الأول للباحثين عن التجارب الترفيهية في المملكة.

هذا التوجه التقني يعكس إيمان الهيئة بأن الاستدامة في العصر الحديث تعتمد بشكل أساسي على توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتحسين تجربة المستخدم النهائي. وفي سياق بناء الإنسان، أولت الهيئة اهتماماً بالغاً بتنمية رأس المال البشري السعودي، إيماناً منها بأن الكفاءات الوطنية هي المحرك الحقيقي لهذا القطاع.

ومن هنا جاء إطلاق برنامج قادة الترفيه لتأهيل صف ثانٍ من القيادات الوطنية القادرة على إدارة هذا القطاع المعقد، إضافة إلى مبادرة صناع السعادة التي استهدفت تدريب أكثر من 140 ألف شاب وشابة، من خلال ورش عمل وجلسات إرشادية مكثفة، مما ساهم في خلق آلاف فرص العمل النوعية. وعلى الصعيد الدولي، عززت الهيئة مكانة المملكة كمركز عالمي للترفيه من خلال شراكات استراتيجية مع منظمات دولية مثل IAAPA، واستضافة المؤتمر الدولي للترفيه في الرياض، وهو ما سمح بتبادل الخبرات العالمية ونقل أفضل الممارسات إلى السوق المحلي، مما جعل الرياض وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين في صناعة الترفيه.

ختاماً، تتجلى ملامح التميز المؤسسي للهيئة في تحقيقها لـ 10 شهادات آيزو العالمية، وتسجيل أكثر من 30 رقماً قياسياً في موسوعة غينيس، وهي إنجازات لا تعكس فقط القدرة التنفيذية العالية، بل تؤكد الالتزام بأعلى معايير الجودة والابتكار. إن ما حققته الهيئة العامة للترفيه خلال عقدها الأول هو مجرد بداية لمستقبل أكثر إشراقاً، حيث تستمر في تطوير أدواتها الرقابية، والتي شملت أكثر من 250 ألف زيارة تفتيشية لضمان سلامة وجودة الخدمات، مع الاستمرار في منح التراخيص لآلاف الأنشطة التي تجاوزت 38 ألف نشاط مرخص.

إنها مسيرة من البناء المستمر الذي يهدف في النهاية إلى جعل المملكة العربية السعودية نموذجاً عالمياً في صناعة السعادة والترفيه، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية الأصيلة





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الهيئة العامة للترفيه رؤية المملكة 2030 صناعة الترفيه التحول الرقمي السياحة السعودية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

والدة شهيد تركي: لم أكن أصبر على فراقه 3 أيام فمضت 3 سنواتوالدة شهيد تركي: لم أكن أصبر على فراقه 3 أيام فمضت 3 سنوات تعيش عائلة بيلافجي التركية التي قدمت شهيدا و3 جرحى خلال محاولة الانقلاب، 15 تموز 2016، على يد تنظيم غولن الإرهابي، حزنا شديدا على فقدان أحد أفرادها من جهة، وفخرا كبيرا من جهة أخرى

Read more »

قوات الأمن التركية توقف 17 ألف شخصا في إطار مكافحة داعشقوات الأمن التركية توقف 17 ألف شخصا في إطار مكافحة داعش خلال الفترة الممتدة من مطلع 2016 إلى أكتوبر 2019

Read more »

'قيصري' التركية ترسل 20 شاحنة مساعدات إلى سوريا'قيصري' التركية ترسل 20 شاحنة مساعدات إلى سوريا انطلقت من ولاية قيصري وسط تركيا، الجمعة، 20 شاحنة محملة بمساعدات غذائية إلى المحتاجين داخل الأراضي السورية.

Read more »

الأردن.. بدء الضخ 'التجريبي' للغاز المستورد من إسرائيلأعلن الأردن، الأربعاء، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.

Read more »

«السوق المالية» تصدر تعليمات الحسابات الاستثماريةنشرت صحيفة «أم القرى»، تعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-39-2016 وتاريخ 25 /6/ 1437هـ الموافق 3 /4/ 2016م بناءً

Read more »

تحفيز نمو الإيرادات غير النفطية.. الزكاة أكثر تركيزاًسجلت الإيرادات غير النفطية متوسط نمو سنوي خلال فترة 2016 - 2024 وصل إلى 12.4%، مرتفعةً من 185.7 مليار ريال (35.8% من إجمالي الإيرادات) بنهاية 2016، إلى 471.6 مليار ريال (38.

Read more »