عقدة تاريخية تلاحق بن زكري أمام النصر في صدام الشباب المرتقب

تقرير مفصل حول السجل السلبي للمدرب نور الدين بن زكري أمام نادي النصر، وتحليل لظروف مواجهة الشباب اليوم في ظل صراع صدارة الدوري السعودي.

في عالم كرة القدم ، تبرز أحياناً إحصائيات غريبة تتحول بمرور الوقت إلى ما يشبه العقدة النفسية التي تلازم مدرباً أو لاعباً أمام فريق معين، وهذا هو بالضبط حال المدرب الجزائري نور الدين بن زكري في مواجهاته مع نادي النصر السعودي.

يواصل النصر فرض هيمنته التاريخية المطلقة على بن زكري، الذي وجد نفسه عاجزاً عن تحقيق أي انتصار طوال مسيرته التدريبية في الدوري السعودي عندما يقف في مواجهة العالمي. وبنظرة فاحصة على السجل الرقمي، نجد أن بن زكري خاض 9 مواجهات رسمية ضد النصر، خرج منها بـ 6 هزائم و 3 تعادلات فقط، مما يجعله واحداً من أكثر المدربين الذين عانوا أمام النصر في السنوات الأخيرة، حيث تحول النصر إلى حجر عثرة دائم في طريق طموحاته التدريبية مهما اختلفت الأندية التي كان يقودها.

وبالعودة إلى تفاصيل هذه السلسلة من النتائج السلبية، نجد أن المعاناة بدأت منذ موسم 2013-2014 عندما كان بن زكري يتولى قيادة نادي الرائد، حيث تذوق مرارة الهزيمة في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة قاسية بلغت 3-0 في كل لقاء. لم تتغير هذه الصورة كثيراً في السنوات اللاحقة، فمع نادي ضمك في عام 2020، استطاع انتزاع تعادلين بنتيجتي 2-2 و 1-1، لكنه سقط مجدداً في كأس الملك بنتيجة 4-2.

وفي مايو 2024، وبينما كان يقود نادي الأخدود، خسر بمباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3-2. أما المحطة الأحدث فكانت مع نادي الخلود، حيث شهد شهر أكتوبر 2024 مباراة دراماتيكية تعادلا فيها 3-3 بعد أن كان الخلود متقدماً حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يتدخل النصر في الوقت القاتل لخطف التعادل. وفي آخر لقاء جمعهما بتاريخ 14 مارس 2025، أكد النصر تفوقه بفوز صريح بنتيجة 3-1، ليبقى بن زكري يبحث عن مفتاح الفوز الأول الذي استعصى عليه لأكثر من عقد من الزمن.

يدخل النصر مواجهة الشباب اليوم وهو يمر بفترة من الضغوط العالية، إذ يجد نفسه في صراع محموم على صدارة الدوري السعودي. تأتي هذه المباراة في وقت حساس جداً، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة والمفاجئة أمام نادي القادسية بنتيجة 3-1، وهي الخسارة التي أدت إلى تقليص الفارق بينه وبين الهلال المتصدر، مما يجعل الفوز اليوم ضرورة قصوى لاستعادة التوازن النفسي والفني وللبقاء في دائرة المنافسة الحقيقية على اللقب.

النصر يعول على قوته الهجومية الضاربة وتاريخه المتفوق على مدرب الخصم لضمان النقاط الثلاث، معتبراً أن هذه المباراة هي الفرصة المثالية لتصحيح المسار بعد التعثر الأخير. على الجانب الآخر، يعيش نادي الشباب حالة من عدم الاستقرار الفني، حيث يقبع في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، وهو مركز لا يليق بطموحات وجماهير الليث.

ويحمل المدرب نور الدين بن زكري على عاتقه مهمة ثقيلة، ليس فقط لرفع ترتيب الفريق والخروج من منطقة الخطر، بل لكسر النحس الشخصي الذي يطارده منذ سنوات أمام النصر. يسعى بن زكري في مباراة اليوم إلى تقديم نهج تكتيكي مختلف يكسر به هيمنة النصر، محاولاً تحقيق أول انتصار له في 10 مواجهات، وهو الأمر الذي سيمثل له دفعة معنوية هائلة ويثبت قدرته على ترويض الفريق الذي لطالما كان خصماً عنيداً له.

إنها مباراة تتجاوز مجرد النقاط الثلاث، فهي معركة لإثبات الذات بالنسبة لبن زكري، ومسألة استعادة هيبة بالنسبة للنصر في سباقه نحو اللقب





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

النصر الشباب نور الدين بن زكري الدوري السعودي كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines