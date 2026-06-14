عطل فني يسبب صفارات إنذار في الأردن.. القوات تتدخل لتطهير المجال الجوي

تسبب خلل تقني في نظام الإنذار الأردني بإطلاق صفارات إنذار غير مبررة، وتمكنت الفرق الفنية والعسكرية من إصلاح العطل وإجراء عملية اعتراض دقيقة دون وقوع إصابات، مع تأكيد جاهزية القوات لحماية سيادة البلاد.

أعلن التلفزيون الرسمي في المملكة الأردن ية الهاشمية في ساعٍ مبكرة من صباح الأحد وقوع سلسلة من أصوات صفارات الإنذار التي انتشرت في مختلف مناطق البلاد، ما أثار حالة من القلق بين السكان والسلطات على حد سواء.

وفي وقت لاحق، تصدرت مديرية الأمن العام بياناً واضحاً يوضح أن السبب وراء تلك الصافرات هو عطل فني غير متوقع حدث في أحد أنظمة الإنذار الوطني، وأن الفرق الفنية المعنية تداركت الموقف بسرعة وكفاءة، حيث تم تشخيص المشكلة وإصلاحها خلال دقائق معدودة لتتوقف الصفارات عن العمل فوراً. يأتي هذا الحادث في وقت حساس يزداد فيه توتر الأوضاع الإقليمية، ما جعل الجهات الأمنية والعسكرية في البلاد تتخذ إجراءات احترازية إضافية لتأكيد سلامة المواطنين وضمان عدم حدوث أي اضطراب إضافي في الخدمات العامة.

وبحسب ما صرح به مصدر عسكري رفيع المستوى في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، فقد قامت الفرق الهندسية المتخصصة بإجراء عملية اعتراض دقيقة على الصواريخ التي تم إطلاقها من قبل نظام الإنذار التلقائي نتيجة للخلل التقني. وأفادت التقارير أن العملية أسفرت عن سقوط عدد من الشظايا في مناطق غير مأهولة، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، حيث تم جمع المخلفات بعناية فائقة للتأكد من خلوها من أي متفجرات قد تشكل تهديداً أمانياً.

كما أكّد المتحدث أن القوات المسلحة تواصل متابعة التطورات الإقليمية عن كثب، وتعمل على رفع مستويات الجاهزية إلى أعلى المستويات الممكنة، متمسكةً بمبادئ الدفاع عن سيادة البلاد وحماية أجوائها وسلامة أراضيها من أي تعدٍ قد يُرتكب من قبل أي طرف خارجي. من جانب آخر، شددت السلطات الأردنية على أن أي انتهاك للمجال الجوي الأردني لن يتم التسامح معه، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والعسكرية اللازمة للرد على أي محاولة تخترق سيادة الدولة.

وجاء هذا التصريح في سياق تعزيز الجهود الدبلوماسية والعسكرية للتأكيد على أن الأردن سيحافظ على موقفه الحازم في مواجهة أي تهديدات محتملة، سواءً كانت تقنية أم عسكرية، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي. وقد أُعلن أن الفرق الفنية ستستمر في صيانة نظام الإنذار لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وأنه سيتم تحسين آليات الكشف المبكر وتحديث البنى التحتية للإنذار الصناعي لضمان استجابة سريعة وفعالة في المستقبل





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