عطلة تتحول إلى كابوس.. دببة تلاحق الزوار في أشهر متنزه أميركي

أغلقت إدارة المتنزهات الوطنية الأميركية أجزاء من متنزه غريت سموكي ماونتنز بعد سلسلة مواجهات عنيفة مع دببة عدوانية، مما أدى إلى مطاردة الزوار وعقرهم. كما تتضمن التغطية أخباراً عن إعادة فتح حديقة طرابلس، ودراسات حول سلوك الحيوانات ومعالجة المياه.

تحولت عطلة إلى كابوس في متنزه غريت سموكي ماونتنز الأميركي، حيث أغلقت إدارة المتنزهات أجزاء منه بعد سلسلة مواجهات عنيفة مع دببة عدوانية. شهدت منطقتا رامزي كاسكيدز وأبرامز فولز حوادث متعددة، تضمنت مطاردة الزوار وعقرهم.

في رامزي كاسكيدز، اقتربت دببتان من الزوار واستولتا على حقائبهما، بينما أظهر دب ثالث سلوكاً هجومياً وطارد مجموعة من المتنزهين. أما في أبرامز فولز، فقد عقر دب أسود عدواني زائراً. على الرغم من إغلاق المسارات، أُعيد فتحها بعد استقرار الأوضاع. يضم المتنزه حوالي 1900 دب أسود، وتزداد احتمالية المواجهات بسبب كثافة الزوار وازدهار أعداد الدببة، خاصة في فصل الربيع مع خروج الأمهات بصغارهن.

حذرت الإدارة الزوار من الاقتراب الزائد وتخزين الطعام بمسؤولية. وتأتي هذه الحوادث بعد تحذيرات سابقة من إطعام الدببة، لما لذلك من مخاطر على حياة الزوار والحيوانات. في سياق آخر، عادت الحياة إلى حديقة طرابلس الليبية بعد 17 عاماً من الإغلاق، حيث بدأت الحيوانات بالصدح بأصواتها مجدداً. كما كشفت دراسة حديثة عن قدرة حيوانات الراكون على حل الألغاز دون توقع مكافأة، بينما تسلط الضوء على القصص الحزينة وراء الحيوانات التي تبحث عن الدفء والحنان، مثل القرد بانش.

وتظل أصول الكلاب وعلاقتها بالذئاب الرمادية لغزاً محيراً للعلماء. وفي مجال معالجة المياه، أظهرت دراسة حديثة أن بذور شجرة المورينغا (الأكاسيا البيضاء) تتفوق على المواد الكيميائية في تنقية المياه من الملوثات البلاستيكية الدقيقة. يمكن للمستخلص الملحي من هذه البذور تعزيز عملية التخثر، مما يؤدي إلى تكتل الميكروبلاستيك وحبسه، ليسهل التخلص منه. تُعرف المورينغا بـ"الشجرة المعجزة"، وقد أثبتت فعاليتها في المياه القلوية، مما يجعلها بديلاً مستداماً للمخثرات القائمة على الألمنيوم والحديد، والتي تثير مخاوف صحية وبيئية





