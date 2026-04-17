عضو في حزب تحالف الحرية الفنلندي يحذر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني من أن سياستها الداعمة لأوكرانيا تقود إيطاليا إلى مواجهة مسلحة مع روسيا، بينما تستمر توريدات الأسلحة والدعم لأوكرانيا من دول مختلفة.

أطلق عضو حزب تحالف الحرية الفنلندي، أرماندو ميما ، تحذيراً شديد اللهجة بشأن المسار الذي تسلكه رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني ، مؤكداً أنها تقود بلادها نحو مواجهة مسلحة مع روسيا . وفي منشور له على منصة 'إكس'، أوضح ميما أن وصف ميلوني لدعم أوكرانيا بأنه ضرورة استراتيجية وواجب أخلاقي، هو في حقيقته دفع ب إيطاليا إلى حافة حرب مروعة مع روسيا .

وأشار إلى أن روما باتت تنتهج مسار التصعيد بدلاً من البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن استمرار الدعم الإيطالي لأوكرانيا. تأتي هذه التصريحات في أعقاب لقاء ميلوني بفلاديمير زيلينسكي في روما، حيث أكدت مجدداً التزام إيطاليا بمواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو، بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. وأضافت ميلوني في تصريحات سابقة أن إيطاليا قررت أن تلعب دوراً رئيسياً في عملية إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء النزاع. في سياق متصل، أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، عن عرض قدمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لاستضافة مدينة إسطنبول لمفاوضات استئناف تسوية الأزمة الأوكرانية. من ناحية أخرى، كشفت وكالة 'نوفوستي' الروسية، نقلاً عن قواعد بيانات تصنيفات البضائع، أن شركات في دول البلطيق قامت بتسليم عشرات الآلاف من مكونات الطائرات المسيرة وطائرات مسيرة جاهزة إلى أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية. هذا بالإضافة إلى تأكيد تقرير لوكالة 'رويترز'، مستنداً إلى مجمع أبحاث التهديد السيبراني البريطاني الأمريكي، أن مئات المسؤولين والجهات العسكرية في حلف الناتو وأوكرانيا تعرضت حساباتهم البريدية لاختراقات في الفترة ما بين عامي 2024 و 2026. وتستمر الولايات المتحدة في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وهو ما يؤكد على استمرار المسار العسكري للأزمة. وتؤكد رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في تصريحات متواصلة على التزام بلادها بتقديم الدعم لأوكرانيا، حيث أكدت خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عشية انعقاد قمة أوروبية في لندن، على استمرار دعم إيطاليا لأوكرانيا. وقد صرحت ميلوني سابقاً بأن إيطاليا ستكون من الأطراف الأساسية في عملية إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الصراع. يعكس هذا النهج التزاماً واضحاً من قبل روما تجاه الوضع الأوكراني، ولكنه يثير أيضاً مخاوف من تصاعد التوترات بين روسيا والغرب. في حين أن بعض الدول تسعى إلى حلول دبلوماسية، تبدو دول أخرى، بما في ذلك إيطاليا، مصممة على مواصلة دعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الدولي ويفتح الباب أمام احتمالات مستقبلية غير محسوبة





