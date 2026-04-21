عصام الشوالي يقرع ناقوس الخطر حول تدهور الكرة التونسية قارياً

يعبر المعلق الرياضي عصام الشوالي عن أسفه العميق لحال الأندية التونسية بعد سلسلة من النتائج المخيبة في البطولات الأفريقية، مستعرضاً تاريخاً ذهبياً في مقارنة مؤلمة مع الواقع الحالي.

أثار المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي حالة من الجدل الواسع في الأوساط الرياضية التونسية والعربية، وذلك بعد نشره مقالاً تحليلياً مؤثراً عبّر فيه عن صدمته وحزنه العميق إزاء التدهور الملحوظ في مستوى الأندية التونسية ومشاركاتها القارية. تأتي هذه التصريحات في أعقاب خيبات أمل متتالية تعرضت لها كبريات الأندية التونسية في البطولات الأفريقية، وهو ما اعتبره الشوالي مؤشراً خطيراً على فقدان الهيبة التي لطالما تمتعت بها كرة القدم التونسية في أدغال القارة السمراء.

واستحضر الشوالي في مقاله التاريخ الذهبي الذي عاشته الكرة التونسية، مستذكراً حقبة التسعينيات التي كانت فيها الأندية التونسية تفرض سيطرتها المطلقة على منصات التتويج، ضارباً المثل بأعوام 1997 و1998 و1999، حيث كانت الفرق التونسية تحصد الألقاب القارية بجدارة واقتدار وتثير الرعب في قلوب المنافسين. وأكد أن هذه الفترة لم تكن مجرد صدفة بل كانت نتاج عمل مؤسساتي وتخطيط دقيق جعل من تونس قِبلة للألقاب القارية، حيث كانت أسماء أندية مثل الترجي والنجم الساحلي والنادي الإفريقي مرادفاً للانتصارات المستمرة والهيمنة التكتيكية والبدنية في مختلف الملاعب الأفريقية. وفي انتقاد لاذع للواقع الحالي، وصف الشوالي الوضع الراهن بـ تصحر قاري، مشيراً إلى أن الهزائم الأخيرة التي تلقاها الترجي التونسي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وخروج النجم الساحلي المفاجئ من أدوار مبكرة في الكونفدرالية على يد فرق مغمورة، يعكس فجوة كبيرة بين الماضي والحاضر. وأكد الشوالي أن اعتزازه بمسيرته المهنية التي امتدت لثلاثة عقود يتناقض مع المشهد الكروي الذي يراه اليوم، معتبراً أن ما يحدث هو نكسة حقيقية تستوجب وقفة تقييمية جادة من قبل المسؤولين والفاعلين في الوسط الرياضي التونسي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واستعادة بريق الفرق التونسية الذي خفت في السنوات الأخيرة بشكل مثير للقلق. إن معاناة الأندية التونسية اليوم لا تقتصر فقط على النتائج الميدانية، بل تمتد لتشمل أزمات إدارية ومالية وتراجعاً في مستوى الاستثمار في المواهب الشابة، مما جعل الفوارق الفنية تتسع مع دول شمال أفريقيا الأخرى وحتى مع أندية من جنوب القارة التي تطورت بشكل لافت. ويرى المراقبون أن كلمات عصام الشوالي ليست مجرد عاطفة معلق، بل هي جرس إنذار يعبر عن نبض الشارع الرياضي التونسي الذي بات يفتقد زمن الانتصارات المدوية، ويطالب بإصلاحات جذرية تعيد هيكلة المنظومة الكروية بالكامل لتكون قادرة على المنافسة مجدداً على الساحة القارية والدولية، خاصة وأن التاريخ الحافل للكرة التونسية لا يستحق هذا التراجع المخيب للآمال





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عصام الشوالي، الكرة التونسية، الترجي الرياضي، البط

United States Latest News, United States Headlines