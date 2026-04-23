عسير: حوار حول التواصل الحضاري والتماسك الاجتماعي في ظل التغيرات الثقافية

نظمت هيئة الصحفيين السعودية فرع عسير ومركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري جلسة حوارية هامة حول دور التواصل الحضاري في تعزيز التماسك الاجتماعي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي. ناقشت الجلسة مفهوم التماسك الاجتماعي، دور الشباب، وأهمية القيم الوطنية في مواجهة التغيرات الثقافية.

عسير تستضيف حواراً هاماً حول التواصل الحضاري وتعزيز التماسك الاجتماعي في مشهد ثقافي حيوي، احتضن مسرح أمانة منطقة عسير يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2026، جلسة حوارية معمقة بعنوان « التواصل الحضاري وأثره في تعزيز التماسك الاجتماعي في ظل المتغيرات الثقافية».

وقد جاءت هذه الجلسة، التي نظمتها هيئة الصحفيين السعودية فرع منطقة عسير بالتعاون الوثيق مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، لتسلط الضوء على قضايا محورية تتعلق ببناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات الثقافية المتغيرة. وقد شهدت الجلسة حضوراً لافتاً من نخبة من الأكاديميين المرموقين والمثقفين البارزين والمهتمين بالشأن الثقافي والاجتماعي في المنطقة، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح وأهمية الحوار البناء في معالجة قضايا المجتمع.

أدارت الجلسة الإعلامية المتميزة تغريد العلكمي، التي أثبتت قدرة عالية على إدارة النقاش وتوجيهه نحو تحقيق أقصى استفادة من خبرات المتحدثين وتجارب الحضور. وقد تميزت الجلسة بتقديم محاور نوعية ومبتكرة ساهمت بشكل كبير في إثراء النقاش وتوسيع آفاق الحضور، وفتحت المجال أمام حوار تفاعلي بناء بين المتحدثين والحضور، مما أتاح للجميع التعبير عن آرائهم وتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة.

تنوعت المحاور التي تناولتها الجلسة لتشمل مفهوم التماسك الاجتماعي وأبعاده المختلفة وأثره العميق على بيئة المجتمع، ودور الشباب المحوري في تعزيز هذا التماسك وبناء مستقبل مشرق، وأهمية القيم الوطنية الأصيلة في ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل والتسامح والتعايش السلمي. كما لم تغفل الجلسة مناقشة قدرة المجتمع على التكيف بمرونة وفاعلية مع التغيرات الثقافية المتسارعة دون المساس بهويته الوطنية الراسخة، وهو تحدٍ كبير يواجه المجتمعات في العصر الحديث.

شارك في هذه الجلسة الحوارية الهامة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات ذات الصلة، حيث قدم مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة عسير، الدكتور عيسى المستنير، رؤى قيمة حول دور الإعلام في تعزيز الهوية الثقافية الوطنية وبناء جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع. كما ألقى رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الملك خالد، الدكتور عادل عسيري، كلمة مؤثرة حول أهمية اللغة العربية كلغة هوية وثقافة، ودورها في تعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على التراث الوطني.

من جانبه، قدم مدير عام الاتصال المؤسسي بهيئة تطوير منطقة عسير، الدكتور أحمد القرني، تحليلاً شاملاً لأهمية الاتصال المؤسسي الفعال في دعم مسارات التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنطقة. وقد تناول المتحدثون دور المؤسسات المختلفة في ترسيخ مفاهيم الحوار البناء والتفاهم المجتمعي، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية.

كما تم خلال الجلسة استعراض جهود مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري المتميزة في نشر ثقافة الحوار والتعايش، وتعزيز التقارب والتسامح بين مختلف فئات المجتمع، من خلال تنظيم العديد من البرامج والمبادرات الثقافية والاجتماعية الهادفة. وقد أشاد المتحدثون بالدور الريادي الذي يلعبه المركز في تعزيز التواصل الحضاري وبناء مجتمع متماسك ومزدهر. اختتمت الجلسة الحوارية بتكريم الجهات المشاركة والمتحدثين الموقرين، تقديراً لإسهاماتهم القيمة في إنجاح الجلسة الحوارية وإثرائها بالمناقشات البناءة والأفكار المبتكرة.

وقد جرى التكريم في أجواء احتفائية تعكس قيمة الجلسة وأثرها الإيجابي على الحضور والمجتمع بشكل عام. كما تم خلال الحفل الإعلان عن توقيع شراكة إستراتيجية هامة بين وكالة إعلان وفرع هيئة الصحفيين، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإعلامية والثقافية، وتطوير المبادرات والبرامج التي تساهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر. وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الصحفيين السعودية لتعزيز دور الإعلام في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في إطلاق العديد من المبادرات الإعلامية والثقافية المبتكرة التي تساهم في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وبناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. وتعد هذه الجلسة الحوارية خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي ومتماسك، قادر على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار





