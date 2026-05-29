عزيز الشافعي يرفع معركته مع المنتقدين إلى القضاء بعد جدل أغنية "بحرية"

الملحن الشهير عزيز الشافعي يعلن عن ملاحقة قانونية ضد حسابات انتقدت أغنيته "بحرية" مع شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي، معتبرًا أن الانتقادات تخطت حدود النقد الفني إلى إهانات شخصية، موجهاً دعوته لحماية حقوقه الأدبية والشخصية عبر القضاء المصري.

قرر الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي أن يرفع نزاعه مع منتقدي أحدث أعماله الفنية إلى ساحة القضاء المصري، مستنِداً ذلك على ما وصفه بتجاوز الحدود المعتادة للنقد الفني وتحوله إلى إهانات شخصية لا يمكن السكوت عنها.

ففي بيانٍ مصور نشره عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أبدا الشافعي استياءه العميق من تحول ردود الفعل حول أغنيته الجديدة "بحرية" التي جمعت نجمتين عريقتين، شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي، إلى هجمات شخصية متعمدة تهدف إلى تشويه سمعته التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمان. وأوضح أن الأغنية لا تحمل أي إسفاف ديني أو سياسي، بل هي ديوان غنائي خفيف حمله الجمهور أكثر مما يتحمل، وأن ما يمر به الآن هو محاولة منه لتقليل نجاح عمل بُنيَ بجهدٍ وعناءٍ طوال سنوات.

يؤكد الشافعي أنه يرحّب بالنقد الفني الموضوعي ويستقبله بصدر رحب، لكن ما وصل إليه بعض المتابعين من سب وقذف وإهانة متعمدة دفعه إلى اتخاذ خطوة قانونية لحماية حقوقه الأدبية والشخصية. وأشار إلى أنه سيُقاضي عددًا من الحسابات والصفحات التي نشرت تعليقات مسيئة، مطالبًا القضاء بوضع حد لهذه التجاوزات وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وفي ردٍ على أحد المتابعين الذي اقترح أن الأغنية كانت لتناسب أصواتًا أخرى مثل روبي أو أحمد سعد، شدد الشافعي أن اختيار الأغاني لا يُعتمد على الملحن أو الشاعر فقط، بل هو نتيجة رؤية ثلاثية مشتركة بين المنتج والمطرب وفريق العمل، معبّرًا عن استغرابه من توجيه السهام إليه بلا مبرر. منذ صدورها، أثارت "بحرية" جدلاً واسعًا بين الجمهور؛ فقد تصدرت قوائم المشاهدات والاتجاهات في مصر خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى، إلا أن شريحة من المتابعين أعربت عن تحفظها على الكلمات، معتبرةً أنها لا تتماشى مع الهوية الفنية المعتادة لشيرين وحماقي.

وقد انتقد بعضهم الأغنية واتهاموا إياها بأنها تتعارض مع الذوق العام، بينما دعا آخرون إلى احترام الإبداع الفني وعدم الاستغراق في الهجمات الشخصية. وانعكست هذه الانقسامة عبر منصات التواصل، ما أعطى الشافعي دفعة إضافية لإتخاذ إجراءات قانونية رسمية تهدف إلى حماية كرامته وحقوقه في بيئة فنية تعاني من ازدياد حالات التشهير والتعدي





عزيز الشافعي بحرية شيرين عبد الوهاب محمد حماقي قضايا قانونية

