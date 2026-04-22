عرقلة رحلة الرئيس التايواني إلى إفريقيا بضغط من بكين

بكين تشيد بقرار دول إفريقية إلغاء تصاريح عبور جوي لطائرة الرئيس التايواني، في خطوة وصفتها تايبيه بأنها نتيجة ضغوط وإكراه اقتصادي صيني لمنع الزيارة.

في تطور جيوسياسي لافت يعكس حجم التنافس الدولي المحتدم، أعلنت بكين يوم الأربعاء عن تقديرها البالغ لموقف عدد من الدول الإفريقية، وذلك بعد قيام هذه الدول بإلغاء تصاريح العبور الجوي لطائرة الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته، مما أدى فعلياً إلى عرقلة زيارة كانت مقررة إلى مملكة إسواتيني. وتأتي هذه الحادثة في سياق الصراع الطويل والمستمر حول وضع تايوان، حيث تصر الصين على أن الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي هي جزء لا يتجزأ من أراضيها، وترفض بشدة أي اعتراف دولي رسمي بها أو مشاركتها في المحافل الأممية.

وكان من المقرر أن يشارك الرئيس التايواني في الاحتفالات بالذكرى الأربعين لتولي الملك مسواتي الثالث العرش، بالتزامن مع بلوغه سن الثامنة والخمسين، وهي رحلة كانت تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية المحدودة للجزيرة. من جانبها، كشفت مصادر تايوانية مطلعة أن دولاً مثل سيشل وموريشيوس ومدغشقر قد اتخذت قراراً مفاجئاً بسحب التصاريح الجوية الممنوحة للطائرة الرئاسية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء نتيجة ضغوط سياسية مكثفة وإكراه اقتصادي مارسته بكين على تلك الحكومات لثنيها عن استقبال المسؤول التايواني. في المقابل، أصدرت الخارجية الصينية بياناً رسمياً أكدت فيه أن الدول المعنية قد التزمت بمبدأ الصين الواحدة الذي يعد الركيزة الأساسية لسياسة بكين الخارجية، معتبرة أن هذا الموقف يتسق تماماً مع الأعراف والقواعد الدولية المعمول بها، وهو ما يعكس قدرة بكين المتزايدة على التأثير في الخريطة الدبلوماسية العالمية عبر أدوات القوة الناعمة والضغوط المالية. تعتبر إسواتيني، التي كانت تُعرف سابقاً باسم سوازيلاند، واحدة من الدول الاثنتي عشرة القليلة المتبقية في العالم التي تحافظ على علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، وذلك بعد سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها الصين في إقناع العديد من الدول بقطع علاقاتها مع تايبيه لصالح بكين. ورغم تأكيد المتحدث الرسمي باسم حكومة إسواتيني على أسف بلاده لعدم إتمام الزيارة، إلا أنه سارع إلى التشديد على متانة الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكداً أن هذه الحادثة لن تؤدي إلى أي تغيير في طبيعة العلاقات الثنائية القائمة. وتبرز هذه الواقعة بوضوح حجم الضغوط التي تواجهها الدول الصغيرة عند محاولتها الحفاظ على استقلالية قرارها الدبلوماسي في ظل التجاذبات الكبرى بين القوى العظمى، خاصة فيما يتعلق بملف تايوان الحساس الذي يمثل محوراً جوهرياً في السياسة الخارجية الصينية المعاصرة





