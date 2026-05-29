عرض سيارتين فاخرتين على واجهة مقر الحزب الجمهوري في أنقرة يثائرة صراع داخلي

تحولت الساحة الأمامية لمقر الحزب الجمهوري الديمقراطي في أنقرة إلى مسرح لعرض سيارتين فاخرتين للبيع، ما أثار جدلاً واسعاً حول الإنفاق غير المبرر والصراعات الداخلية بين التيارات الحزبية وسط تحقيقات قضائية جارية.

في خطوة غير مسبوقة تجسد عمق الخلافات السياسية داخل أحد أكبر الأحزاب في تركيا، تحول الساحة الأمامية لمقر الحزب الجمهوري الديمقراطي في أنقرة إلى مسرح لعرض سيارتين فاخرتين يتم طرحهما للبيع بصورة علنية وجريئة.

جاء هذا العرض في ظل تصاعد التوترات بين التيارات المتنافسة داخل الحزب، حيث سعت الفصيلة المسؤولة عن التنظيم إلى استغلال هذه الغرفة العامة لإظهار حجم الخلافات الداخلية وإلقاء الضوء على ملفات مالية حساسة. وتم وضع السيارتين في موقع استراتيجي يطل مباشرة على المدخل الرئيسي للمقر، بحيث يصبح بمقدور الجمهور ووسائل الإعلام التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات بوضوح شديد.

وقد ارتبطت الفكرة بأسماء مسؤولين محليين ومستثمرين مرتبطين بالحزب، حيث حملت اللوحات الإعلانية إشارات واضحة إلى هوية رئيس بلدية ومقاول منتمي إلى الحزب، في محاولة لتوجيه ضغط إعلامي وسياسي على الفصائل المنافسة. على الرغم من الانتشار الواسع لصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، لم يسجل أي مشترٍ مهتم حتى الآن، وهو ما يفسره مراقبون سياسيون على أنه جزء من مسرحية صراع داخلية تهدف إلى تصفية الحسابات بين التيارات المتنازعة.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الأحزاب عملية تحقيقات قضائية مستمرة حول آليات الإنفاق وإدارة الأموال، ما يعمق من حالة الشكوك حول مدى قانونية هذه المبادرة. وقد تدفق سيل من الاتهامات المتبادلة بين القيادات: من جانب، دافع التيار المؤيد للعرض عن قانونية عملية البيع، مشيرًا إلى وجود فواتير رسمية تُظهر سلامة الوضع المالي للمركبتين، بينما اعتبر الخصوم أن وجود مثل هذه السيارات الفارهة دليل واضح على البذخ والإنفاق غير المبرر في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

كانت السيارتان محور جدل واسع النطاق خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد أن أوردت تحقيقات قضائية متشعبة تفاصيل دقيقة حولهما. تشير المعطيات إلى أن إحدى السيارتين مدرعة بالكامل، ما يجعلها فريدة من نوعها في نطاق الاستخدام المدني، بينما خضعت السيارة الأخرى لتعديلات داخلية وتجهيزات خاصة، تجاوزت تكلفتها وحدها حاجز الـ 10 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 217 ألف دولار أمريكي.

وتُظهر هذه الأرقام مستوى الإنفاق الفاحش الذي يثير استنكاراً واسعاً بين المتابعين وعناصر المجتمع المدني، الذين يطالبون بشفافية أكبر ومساءلة حازمة للجهات المسؤولة. يظل المستقبل غير واضح بشأن مصير هذه المركبات، إلا أن ما أكده الآن هو أن هذا العرض قد أسفر عن تصعيد جديد في معركة السلطة داخل الحزب، مما قد يعيد تشكيل الخريطة السياسية الداخلية في تركيا على المدى القريب





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حزب الشعب الجمهوري السيارات الفاخرة الصراع الداخلي التحقيقات القضائية الإنفاق العام

United States Latest News, United States Headlines