عرض سعودي ضخم لـ رابيو نجم ميلان.. ومستقبله مع الفريق الإيطالي مهدد

كشفت تقارير إيطالية عن تلقي أدريان رابيو، لاعب وسط ميلان، عرضاً مالياً مغرياً من أحد أندية الدوري السعودي، في حين يسعى ميلان للاحتفاظ بنجمه وضمان تأهله لدوري أبطال أوروبا. كما حقق إنتر ميلان فوزاً مثيراً في كأس إيطاليا.

كشفت مصادر إعلامية إيطالية موثوقة عن اهتمام كبير من أحد الأندية السعودية البارزة باللاعب الفرنسي أدريان رابيو ، نجم خط وسط نادي ميلان الإيطالي. هذا الاهتمام تجسد في تقديم عرض مالي مغرٍ للغاية للاعب، يهدف إلى إقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة ال انتقالات الصيفية القادمة.

العرض، الذي تم تقديمه عبر وسيط، يتضمن راتباً سنوياً يقدر بثلاثة أضعاف ما يتقاضاه رابيو حالياً مع ميلان، حيث يبلغ راتبه الحالي حوالي 9.2 مليون يورو سنوياً. هذا يعني أن العرض السعودي يتجاوز 27.6 مليون يورو سنوياً، وهو مبلغ ضخم يضع رابيو في مصاف اللاعبين الأعلى أجراً في العالم. على الرغم من هذا العرض المالي المغري، لم يُظهر رابيو حتى الآن حماساً كبيراً للانتقال إلى الدوري السعودي.

اللاعب يركز بشكل كامل على إنهاء الموسم الحالي مع ميلان بأفضل أداء ممكن، والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا. كما أن رابيو يضع في اعتباره الاستعداد للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في الاستحقاقات الدولية القادمة، وعلى رأسها كأس العالم، حيث يطمح لتقديم مستوى متميز مع منتخب بلاده. هذا التركيز على الجانب الرياضي والتمثيلي الوطني يجعله متردداً في اتخاذ قرار بشأن العرض السعودي في الوقت الحالي.

ميلان أيضاً يبدي تمسكاً كبيراً ببقاء رابيو في صفوفه، حيث يعتبره عنصراً أساسياً في خط الوسط، ولا يريد التخلي عنه بسهولة. المدرب ماسيميليانو أليغري، الذي سبق له العمل مع رابيو في يوفنتوس، يثق في قدرات اللاعب ويعتمد عليه بشكل كبير في بناء منظومة لعب قوية ومتوازنة. النادي الإيطالي يخطط لبناء فريق قادر على المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية، ويرى أن رابيو جزء لا يتجزأ من هذا المشروع.

إضافة إلى ذلك، يسعى ميلان إلى ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو ما سيعزز من فرص النادي في الاحتفاظ بنجومه، وعلى رأسهم رابيو، وجذب لاعبين جدد من الطراز الرفيع خلال فترة الانتقالات الصيفية. التأهل إلى دوري أبطال أوروبا يمثل مكسباً مالياً كبيراً للنادي، ويساعده على تحسين وضعه المالي وتعزيز قدرته التنافسية. في سياق آخر، حقق نادي إنتر ميلان فوزاً ثميناً على كومو في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، ليطيح بحلم كومو في الوصول إلى المباراة النهائية.

الفوز جاء في الوقت القاتل من المباراة، مما زاد من حماس جماهير إنتر ميلان وأكد على قوة الفريق وقدرته على تحقيق الانتصارات في اللحظات الحاسمة. هذا الفوز يضع إنتر ميلان على بعد خطوة واحدة من الفوز بلقب كأس إيطاليا، وهو ما سيمثل إضافة مهمة إلى سجل إنجازات النادي. تتوالى الأحداث الرياضية المثيرة في إيطاليا والسعودية، وتشهد فترة الانتقالات الصيفية القادمة منافسة شرسة بين الأندية على ضم اللاعبين المتميزين، وخاصةً اللاعبين الفرنسيين الذين يحظون بشعبية كبيرة في الدوريات الأوروبية والعربية.

مستقبل رابيو لا يزال غامضاً، ويتوقف على عدة عوامل، بما في ذلك العروض التي سيتلقاها، ورغبة اللاعب في اللعب في الدوري السعودي، وموقف ميلان من بيعه





