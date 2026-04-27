عرض إيراني لفتح مضيق هرمز يختبر شروط ترمب

تقدم إيران مقترحاً جديداً للولايات المتحدة يركز على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار مقابل تأجيل المفاوضات النووية، في محاولة لكسر الجمود الدبلوماسي المتزايد.

قدمت إيران عرضاً جديداً للولايات المتحدة يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات المتصاعدة، مع تأجيل مناقشة الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. يأتي هذا العرض في ظل جمود دبلوماسي متزايد، وتفاقم العقوبات الأمريكية على إيران ، وإصرار واشنطن على تحقيق أهدافها المتعلقة ب البرنامج النووي ال إيران ي.

تتضمن مقترحات إيران رفع الحصار المفروض عليها مقابل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط والغاز العالمي. ومع ذلك، يبدو أن هذا العرض لا يتضمن أي تنازلات جوهرية بشأن البرنامج النووي، وهو ما يمثل نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يسعى إلى اتفاق شامل يتضمن كبح البرنامج النووي الإيراني، أعرب عن تحفظه على المقترح، مؤكداً أن لديه "كل الأوراق" وأن إيران يمكنها التواصل معه مباشرة.

وتشير التقارير إلى أن إيران تسعى إلى إعطاء الأولوية لإنهاء الحصار وفتح المضيق قبل الدخول في مفاوضات نووية مفصلة. وقد طرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه الخطة خلال اجتماعاته مع مسؤولين من باكستان ومصر وتركيا وقطر، مؤكداً وجود انقسام داخل القيادة الإيرانية حول طبيعة التنازلات النووية المحتملة. يهدف هذا النهج إلى تجاوز الخلافات الداخلية مؤقتاً وتحقيق تقدم سريع في ملفات تعتبرها إيران ذات أولوية.

لكن خبراء يرون أن رفع الحصار وإنهاء التوترات قد يقلل من الضغط على إيران في أي مفاوضات لاحقة، مما يجعل من الصعب على واشنطن تحقيق أهدافها المتعلقة بالحد من البرنامج النووي. وقد نقلت باكستان هذا العرض إلى الولايات المتحدة، لكن مصير المقترح لا يزال غير واضح. وفي الوقت نفسه، يقوم وزير الخارجية الإيراني بجولة دبلوماسية مكثفة تشمل زيارات إلى سلطنة عمان وروسيا، بهدف التشاور مع الحلفاء وبحث سبل التوصل إلى حل للأزمة.

وأكد عراقجي أن ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز يمثل "مسألة عالمية مهمة"، وأن إيران تسعى إلى التعاون مع الدول المطلة على المضيق لضمان مصالحها المشتركة. كما انتقد عراقجي "المطالب المبالغ فيها" من جانب واشنطن، والتي يرى أنها تسببت في فشل الجولة السابقة من المفاوضات. من جهته، يخطط الرئيس ترمب لعقد اجتماع مع كبار مستشاريه الأمنيين لمناقشة الوضع في إيران والخطوات المحتملة التالية.

ويصر ترمب على مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران، على أمل أن يدفعها ذلك إلى التراجع خلال الأسابيع المقبلة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد المخاوف بشأن إمكانية نشوب صراع أوسع نطاقاً





