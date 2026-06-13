كشف كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد عراقجي عن تقدم ملحوظ في المحادثات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى احتمال توقيع مذكرة تفاهم خلال الأيام المقبلة، تتضمن آلية لرفع العقوبات وإدارة مضيق هرمز وحل أزمة اليورانيوم المخصب. كما أكد أن إيران لن تتراجع أمام التهديدات ولن تبدأ مفاوضات نهائية دون تنفيذ البنود الأولية. بدورها، تسعى باكستان للوساطة وتعرب عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق.

صرح كبير المفاوضين ال إيران يين، سعيد عراقجي ، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ال إيران ي، بأن هناك احتمالا كبيرا لتوقيع مذكرة تفاهم خلال الأيام القليلة القادمة عبر التوقيع الإلكتروني عن بُعد.

وأكد عراقجي أن المفاوضات حول الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا لم يتم تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم أولاً. وأشار إلى أن الطريق الوحيد لتحديد مصير اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 بالمئة هو تخفيض تركيزه داخل الأراضي الإيرانية. كما تحدث عراقجي عن تضمين مسألتي مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي في مذكرة التفigham المحتملة، موضحاً أن إدارة المضيق ستشهد تغييرات جذرية، حيث يقع تحت سيادة إيران وعُمان اللتين كانتا تقدمان خدمات مجانية فيه.

وأضاف أن بلاده أجرت مباحثات إيجابية مع سلطنة عُمان بشأن هذا الملف، مؤكداً أن إيران ستحتفظ بحقها في حماية المضيق. وفي الشأن المالي، ذكر عراقجي أن هناك آلية خاصة للتعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة. كما حذر من أن للاتفاق أعداء، وعلى رأسهم إسرائيل، مشددا على أن إيران لن تتراجع أمام التهديدات التي تستهدف بنيتها التحتية، ولن تدخل في مفاوضات نهائية إذا لم يتم الالتزام بمذكرة التفاهم.

وتابع أن القضايا centralia مثل التخصيب ومخزونات اليورانيوم ورفع العقوبات وآلية صندوق إعادة الإعمار ستُحل في المرحلة النهائية. وادعى أن الولايات المتحدة هي من طلبت التفاوض بسبب عجزها العسكري ويأسها من تحقيق أهدافها. وأعرب عن ثقته في أن نتيجة المفاوضات ستحقق مصالح إيران وسترسخ المكاسب الميدانية. وشرح عراقجي أن مذكرة التفاهم قصيرة ولا تتجاوز صفحتين، وقد جرى التدقيق في كل كلمة فيها، ووزارة الخارجية نفذت جميع المتطلبات.

وأكد أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتابع سير المفاوضات ويعرض التقارير بانتظام، مشيرا إلى وجود آراء متباينة داخل المجلس، ولكن القرار سيُتخذ جماعيا وسيُعلن لاحقا. في سياق متصل، كشف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن جهود وساطة مكثفة تقودها بلاده بين واشنطن وطهران، معرباً عن اعتقاده بأن فرص التوصل إلى اتفاق سلام أصبحت أقرب من أي وقت مضى، حسب ما ذكره في منشور على منصة إكس





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