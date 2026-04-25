عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني في إسلام آباد وسط جهود لتهدئة التوترات الإقليمية

وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع مسؤولين باكستانيين حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، بينما تشير تقارير إلى مفاوضات سرية مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر حول الملف النووي. وفي فلسطين، نسبة التصويت في الضفة ودير البلح 15% حتى صباح اليوم.

وصل وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي إلى العاصمة ال باكستان ية إسلام آباد في زيارة رسمية، حيث التقى بقائد الجيش ال باكستان ي الجنرال عاصم منير. تركزت المحادثات بين الجانبين على بحث القضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية المتسارعة، وذلك في إطار جهود إيران ية تهدف إلى استئناف الحوار وتقليل التوترات في المنطقة.

تأتي هذه الزيارة في وقت بالغ الأهمية، حيث تشهد العلاقات بين إيران والولايات المتحدة حالة من الجمود والتوتر المتزايد، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمريكية لشبكة 'إيه بي سي' عن أن العقبة الرئيسية أمام تحقيق أي تقدم في المفاوضات لا تكمن في تحديد من يتخذ القرار في إيران، بل في عدم استعداد الجانب الإيراني لتقديم تنازلات ملموسة.

وأضافت المصادر أن هناك أدلة محدودة تشير إلى وجود انقسامات حقيقية في عملية صنع القرار داخل إيران، وأن الخلافات المحتملة قد تكون متعلقة بالأسلوب أو التكتيكات المتبعة في المفاوضات وليس في المبادئ الأساسية. على الرغم من النفي الرسمي الصادر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، والذي أكد عدم وجود أي خطط لعقد اجتماع مباشر مع المسؤولين الأمريكيين، إلا أن وسائل الإعلام المختلفة تداولت أنباء حول جولة ثانية من المفاوضات السرية التي تجمع بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر في إسلام آباد.

وتشير التقارير إلى أن هذه المفاوضات تركز بشكل أساسي على الملف النووي الإيراني، ومحاولة إيجاد حلول للخلافات القائمة حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. وأوضح بقائي أن طهران ستواصل نقل ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن وقف التصعيد من خلال القنوات الدبلوماسية المتاحة، بما في ذلك الوساطة التي تلعبها باكستان. وأعرب بقائي عن تقديره العميق للحكومة الباكستانية على وساطتها المستمرة وجهودها الدؤوبة لإنهاء التوترات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن المسؤولين الباكستانيين سيتولون نقل الرسائل بين الوفدين الإيراني والأمريكي، مما يتيح فرصة للحوار غير المباشر وتبادل وجهات النظر. وتأتي هذه الجهود الوسيطة في ظل مخاوف متزايدة من احتمال تصعيد الأزمة في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وفي تطور آخر، أفادت لجنة الانتخابات الفلسطينية بأن نسبة التصويت في الضفة الغربية ومدينة دير البلح بلغت 15% حتى الساعة التاسعة صباحاً.

ويعكس هذا الرقم المنخفض تحديات كبيرة تواجه العملية الانتخابية الفلسطينية، بما في ذلك القيود المفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية، والظروف الأمنية الصعبة، وعدم مشاركة بعض الفصائل الفلسطينية في الانتخابات. وتأمل اللجنة الانتخابات في زيادة نسبة المشاركة خلال الساعات القادمة، وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم للمساهمة في اختيار ممثليهم الشرعيين. وتشكل هذه الانتخابات خطوة مهمة نحو تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وتعتبر الانتخابات الفلسطينية حدثاً بالغ الأهمية ليس فقط للشعب الفلسطيني، بل للمنطقة بأسرها، حيث يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز فرص السلام. وتشير التقديرات إلى أن نتائج هذه الانتخابات ستؤثر بشكل كبير على مستقبل القضية الفلسطينية، والعلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والجهود الدولية لحل الصراع. وتأمل الأطراف الفلسطينية في أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تمثيل جميع الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وتحقيق طموحاتهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة





