عراقجي: النهج الأميركي تسبب في تأخير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن النهج الأميركي هو الذي تسبب في تأخير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مشدداً على أن طهران ستسعى إلى ضمان حقوقها ومصالحها الوطنية بعد أسابيع من الصراع. وأضاف أن إيران وعمان اتفقتا على مواصلة المشاورات لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه، كشف موقع أكسيوس عن مقترح إيراني جديد لإعادة فتح المضيق وإنهاء الحرب، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على طهران.

أعلن وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي اليوم (الاثنين) أن النهج الأميركي هو الذي تسبب في تأخير ال مفاوضات التي كان مخططاً لها في باكستان. وأضاف في مقابلة مسجلة مسبقاً نشرتها وكالة الأنباء ال إيران ية الرسمية (إرنا) أن زيارته الحالية إلى روسيا، في المحطة الأخيرة من جولة دبلوماسية شملت أيضاً باكستان وسلطنة عمان، وفرت فرصة للتنسيق مع موسكو لما بعد الحرب.

وقال عراقجي إن هذه الزيارة توفر فرصة جيدة للتشاور مع أصدقائنا الروس حول التطورات التي حدثت فيما يتعلق بالحرب خلال هذه الفترة وما يحدث حالياً. وأشار إلى أن النهج الأميركي تسبب في تأخير المفاوضات التي كان مخططاً لها في إسلام آباد، مضيفاً أن المفاوضات السابقة، رغم التقدم الذي تم إحرازه، لم تستطع تحقيق أهدافها، ملقياً باللوم على ما أسماه مطالب واشنطن المفرطة.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن أحدث المشاورات في باكستان استعرضت الشروط التي يمكن في ظلها استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، مشدداً على أن طهران ستسعى إلى ضمان حقوقها ومصالحها الوطنية بعد أسابيع من الصراع. وأضاف أن إيران وعمان، بصفتهما دولتين مطلتين على مضيق هرمز، اتفقتا على مواصلة المشاورات على مستوى الخبراء لضمان المرور الآمن وحماية المصالح المشتركة في الممر المائي.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي عراقجي اليوم، في ظل استمرار تعثر محادثات السلام الإيرانية الأميركية، وفق ما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء. وكان الوزير قد عاد الأحد إلى باكستان التي تقود جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، بعدما توجَّه إلى مسقط ضمن جولة يعرض خلالها المستجدات المتعلقة بالمحادثات مع الولايات المتحدة.

وكتب السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي على منصة إكس أن عراقجي سيلتقي بوتين في سان بطرسبرغ في إطار مواصلة الجهاد الدبلوماسي دفاعاً عن مصالح البلاد وفي ظل التهديدات الخارجية. واعتبر جلالي في منشوره أن إيران وروسيا تشكلان جبهة موحدة في مواجهة القوى المهيمنة عالمياً التي تعارض الدول الطامحة إلى عالم خالٍ من الأحادية والهيمنة الغربية.

وكانت وكالة أنباء الطلاب الإيرانية إيسنا قد نقلت عن جلالي قوله إن عراقجي سيتشاور مع المسؤولين الروس بشأن آخر مستجدات المفاوضات ووقف إطلاق النار والتطورات المحيطة. وأشار موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين إلى أن إيران قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحاً جديداً إلى الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.

ووُضعت هدنة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أمام اختبار جديد، أمس (الأحد)، مع تعثر مسار باكستان، في وقت شدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على طهران، ملوحاً بخطر القنبلة الموقوتة لتخزين النفط وتمسكه بالانتصار. وقال ترمب إن أمام إيران نحو 3 أيام قبل أن تصبح خطوط أنابيب النفط لديها معرضة لخطر الانفجار بسبب تراكم النفط ومحدودية التخزين، بعد توقف الشحنات من الموانئ الإيرانية تحت الحصار الأميركي.

وأضاف أن طهران تحت ضغط، وأنها إذا أرادت التفاوض فعليها الاتصال بواشنطن عبر خطوط آمنة. وعاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد بعد محادثات مع السلطان هيثم بن طارق في مسقط، ركزت على مضيق هرمز. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن عراقجي نقل عبر باكستان رسائل إلى واشنطن بشأن الخطوط الحمراء في الملف النووي والمضيق.

وأكدت مصادر مطلعة أن إيران قدمت مقترحاً جديداً عبر وسطاء باكستانيين إلى الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، في محاولة لوقف التصعيد في المنطقة. وأشار موقع أكسيوس إلى أن هذا المقترح يأتي في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على إيران، ملوحاً بخطر القنبلة الموقوتة لتخزين النفط وتمسكه بالانتصار.

وقال ترمب إن أمام إيران نحو 3 أيام قبل أن تصبح خطوط أنابيب النفط لديها معرضة لخطر الانفجار بسبب تراكم النفط ومحدودية التخزين، بعد توقف الشحنات من الموانئ الإيرانية تحت الحصار الأميركي. وأضاف أن طهران تحت ضغط، وأنها إذا أرادت التفاوض فعليها الاتصال بواشنطن عبر خطوط آمنة. وعاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد بعد محادثات مع السلطان هيثم بن طارق في مسقط، ركزت على مضيق هرمز.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن عراقجي نقل عبر باكستان رسائل إلى واشنطن بشأن الخطوط الحمراء في الملف النووي والمضيق





