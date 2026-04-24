عراقجي يصل إسلام آباد لبدء جولة محادثات مع واشنطن برعاية باكستان

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل باكستان لإجراء محادثات مع مبعوثين أمريكيين برعاية باكستانية، في إطار جهود لإنهاء الصراع وتخفيف التوترات الإقليمية.

أفادت مصادر باكستان ية موثوقة مساء الجمعة بوصول وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي إلى العاصمة ال باكستان ية إسلام آباد، وذلك في إطار جولة محادثات مكثفة تهدف إلى استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى باكستان جاهدة لرعاية جولة ثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن، بعد جولة أولية عُقدت في إسلام آباد في الفترة من 11 إلى 12 أبريل/نيسان الجاري، عقب فترة هدنة مؤقتة استمرت أسبوعين بدأت في الثامن من نفس الشهر. وتأتي هذه الجهود الدبلوماسية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتحديداً بعد الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، والتي خلفت خسائر بشرية فادحة تجاوزت ثلاثة آلاف قتيل، قبل أن يتم التوصل إلى هدنة بهدف إيجاد حل سلمي للصراع.

ووفقاً لمصادر محلية في باكستان، نقلها موقع 'داون نيوز' الباكستاني، فإن زيارة عراقجي إلى إسلام آباد هي جزء من جولة إقليمية أوسع تشمل أيضاً سلطنة عُمان وروسيا. وقد أكد عراقجي بنفسه، في منشور عبر منصة 'إكس'، أن هذه الجولة تهدف إلى 'التنسيق الوثيق مع الشركاء بشأن القضايا الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية'. هذا التأكيد يعكس حرص إيران على تعزيز التعاون مع الدول المعنية، وتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه المنطقة.

وفي المقابل، أعلنت شبكة 'سي إن إن' الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرسل مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، ومستشاره جاريد كوشنر، إلى باكستان للمشاركة في المحادثات مع عراقجي. وذكرت الشبكة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم يتم الكشف عن هويتهم، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لن يشارك في هذه المحادثات، وذلك بسبب عدم حضور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي تعتبره إدارة ترامب نظيراً لبنس.

ومع ذلك، أكد المسؤولون أن بنس سيكون على استعداد للسفر إلى إسلام آباد 'إذا حققت المحادثات تقدماً كافياً'، وأن أعضاء من فريقه سيكونون جزءاً من الوفد الأمريكي خلال المحادثات في إسلام آباد. هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة تولي هذه المفاوضات أهمية كبيرة، وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية. إن هذه التطورات المتسارعة تعكس الدور المحوري الذي تلعبه باكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وجهودها الحثيثة لتهدئة التوترات في المنطقة.

فبعد إعلان الرئيس ترامب تمديد الهدنة مع إيران بناءً على طلب باكستان 'إلى حين تقديم طهران مقترحها'، دون تحديد إطار زمني محدد، تتجه الأنظار نحو إسلام آباد لمتابعة نتائج هذه المحادثات. إن نجاح هذه المفاوضات يعتمد على مدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات، والتركيز على المصالح المشتركة، وتجنب التصعيد. كما أن دور الدول الأخرى المعنية، مثل سلطنة عُمان وروسيا، سيكون حاسماً في دعم هذه الجهود الدبلوماسية. إن المنطقة بأكملها تتطلع إلى تحقيق السلام والاستقرار، وإنهاء الصراعات التي تهدد أمنها ورفاهيتها.

إن استمرار الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، وتجنب المزيد من الخسائر والمعاناة. إن باكستان، من خلال مبادرتها هذه، تثبت أنها شريك موثوق به في السعي نحو السلام، وأنها ملتزمة بدعم الاستقرار الإقليمي





